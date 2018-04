Strijd om dividendmachine Brussels Airport barst los

Het Australische Macquarie werkt aan de verkoop van zijn belang in de luchthaven. Het belooft een biedstrijd te worden, want het is een kip met gouden eieren.

‘In de luchtvaartsector kan je in alle metiers geld verliezen, behalve in luchthavens.’ De boutade is van Pierre Klees, de voormalige directievoorzitter van de luchthaven van Zaventem. Wie de evolutie van Brussels Airport sinds de privatisering in 2004 in het oog heeft gehouden, kan Klees’ woorden enkel beamen.

De luchthaven groeide de voorbije jaren fors. In 2004 bedroeg de omzet 304 miljoen euro en de brutobedrijfswinst (ebitda) 136 miljoen. In 2016 was dat respectievelijk 520 miljoen en 307 miljoen. Van elke 10 euro die in de kassa van de Brussels Airport komt, houdt de luchthaven bruto bijna 6 euro winst over. Marges waar de meeste bedrijfsleiders enkel van kunnen dromen.

Dat Brussels Airport een aantrekkelijke prooi is, zal Macquarie ongetwijfeld beamen. De Australiërs verdienden sinds hun instap in 2004 zeer goed aan hun investering. Na enkele jaren hadden ze hun inleg naar verluidt al terugverdiend.

Macquarie en de andere eigenaars kunnen elk jaar rekenen op een royaal dividend. Sinds 2013 keerde Brussels Airport meer dan 354 miljoen euro uit aan zijn drie aandeelhouders: Macquarie (36%), het Canadese pensioenfonds OTPP (39%) en de Belgische staat (25% plus één aandeel).

‘Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar als aandeelhouder van een luchthaven word je doorgaans slapend rijk’, meent een sectorkenner. De evolutie van de waardering van Brussels Airport liegt er niet om: toen Macquarie in 2004 instapte, betaalde het 735 miljoen euro voor een belang van 70 procent. De 36 procent die de Australiërs nu nog bezitten zouden - op basis van de prijzen die de jongste tijd in de sector worden betaald - wel eens 1,5 miljard kunnen opbrengen. De waarde is dus maal vier gegaan.

De groei van Brussels Airport vloeit voort uit luchtvaartgerelateerde inkomsten (de taksen die de luchtvaartmaatschappijen betalen) en commerciële inkomsten. ‘De retailers op de luchthaven betalen niet enkel een huurprijs op basis van de oppervlakte van hun winkels, maar ook een percentage van hun omzet. Hoe meer die groeit, hoe beter dat is voor de luchthaven’, vertelt een sectorkenner. ‘Daarnaast vestigen steeds meer bedrijven zich op of nabij de luchthaven. Denk maar aan de consultants Deloitte en KPMG, het advocatenkantoor Laga of Microsoft.’

Bijna-monopolie

Brussel heeft wel concurrentie van Schiphol, Aéroport de Paris of Fraport (Frankfurt) en in mindere mate van regionale spelers. Maar nieuwe concurrenten zijn in de luchtvaartbranche onbestaande en de wijzigingen in de olieprijs hebben geen directe impact op het metier. ‘Je kan eigenlijk spreken van een bijna-monopolie’, zegt een oude rot in het vak. ‘Het is onbegrijpelijk dat Belgische investeerders bij de privatisering in 2004 niet op de kar gesprongen zijn.’

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Het lot van Brussels Airlines - met 9,1 miljoen passagiers een zwaargewicht in Brussel - in de Lufthansa-groep leidt tot zenuwachtigheid in de directiekamers van de luchthaven. En ook de juridische onzekerheid over de geluidshinder geeft kopzorgen. Ook de stiptheid in Zaventem is een bezorgdheid, net als de talrijke stakingen bij de bagageafhandelaars. ‘Dat veroorzaakt frustratie’, weet onze bron. ‘Er wordt mooi geld verdiend aan de luchthaven, maar de gebruikers morren.’