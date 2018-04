Stroompanne treft Schiphol

Reizigers moeten wel nog rekening moeten houden met verstoord vliegverkeer, lange wachtrijen en grote verkeershinder rondom de luchthaven. Ze worden aangeraden de vluchtentijden in de gaten te houden alvorens naar het vliegveld te gaan. Tal van vluchten zijn uitgesteld of zelfs geannuleerd.

De luchthaven van Schiphol, na Heathrow in Londen en het Parijse Charles de Gaulle de drukste van Europa, was tijdelijk afgesloten vanwege een storing bij het inchecken, die door een eerdere stroomuitval in Amsterdam Zuidoost was veroorzaakt. Daardoor kwamen ook ruim 10.000 gezinnen zonder stroom te zitten.