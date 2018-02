Sussende taal krijgt vraagtekens bij Brussels Airlines niet weg

De Belgische dochter krijgt niet alleen een excellentiecentrum voor langeafstandsvluchten, maar wordt in de hele Lufthansa-groep ook het competentiecentrum voor vluchten naar Afrika. De vluchtplannen van de 20 Eurowings-langeafstandsvliegtuigen, waaronder tien Brusselse, worden in België beheerd.

Tegenvallende resultaten

Voor de tegenvallende resultaten , die mee tot het ontslag van Gustin leidden, is geen eenduidige reden. Een verwijzing naar de impact van de terreuraanslagen in maart 2016 pikken de Duitsers niet langer.

Brussels Airlines heeft wel last van de prijsdruk op Zaventem. De winst die de luchtvaartmaatschappij per stoel maakt, ligt beduidend lager dan bij andere Lufthansa-takken. Het lijdt geen twijfel dat de Duitse groep maatregelen zal eisen om de winstgevendheid van de Belgische dochter op te krikken.

Ontslagen

Voor het grondpersoneel is het bang afwachten. De vakbonden vrezen dat een aantal ondersteunende taken naar de Eurowings-hoofdzetel in Keulen of naar de hub in Düsseldorf verhuizen.