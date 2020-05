Swissport België ontsnapt nipt aan bankroet

Swissport België staat dicht bij een faillissement. Een financiële injectie van het moederbedrijf houdt de bagageafhandelaar voorlopig overeind.

Brussels Airlines is niet het enige bedrijf in Zaventem dat met het faillissement flirt. Ook de belangrijkste bagageafhandelaar van passagiersvliegtuigen op de nationale luchthaven, Swissport België, ging bijna kopje onder. Dat vernam De Tijd van verschillende bronnen.

Swissport staat op omvallen nu de luchtvaartsector sinds midden maart stilligt door het oprukkende coronavirus. Door het afhaken van Brussels Airlines, de belangrijkste klant, drogen de inkomsten van Swissport op, terwijl de vaste kosten doorlopen. Daardoor komt de cashpositie van het wankele bedrijf razendsnel in gevaar. 'De situatie was op een bepaald moment dramatisch', erkent een bron.

De groep Swissport gooide zijn Belgische dochter niet veel later onverwacht een reddingsboei toe via een kleine kapitaalinjectie of financiële garanties. Dat gaf het bedrijf zuurstof om tot eind juni te overleven.

Tegelijk dropte Swissport een nieuwe CEO in Zaventem: Thierry Miremont. De Fransman, die ervaring heeft in de transformatie en herstructurering van bedrijven, is vermoedelijk de zesde CEO in twee jaar voor Swissport België. Het moederbedrijf geeft Miremont acht weken de tijd om te tonen dat een ommekeer in Zaventem mogelijk is.

Verliezen

De financiële problemen bij Swissport zijn niet alleen toe te schrijven aan de coronacrisis. De afhandelaar, die door sociale acties van het personeel geregeld platligt, kampt met een negatief eigen vermogen en stapelt de miljoenenverliezen op. In 2018 boekte Swissport België een bedrijfsverlies van 3 miljoen euro op een omzet van 90 miljoen euro. Swissport moest al enkele kapitaalverhogingen doorvoeren.

De rode cijfers zijn het gevolg van een omstreden contract met Brussels Airlines. De grootste luchtvaartmaatschappij op Zaventem is goed voor 60 procent van de business van Swissport België. Maar de afhandelaar scheurde jarenlang zijn broek aan het verlieslatende contract. Toen Swissport in 2017 zijn contract met Brussels Airlines verlengde, toonde de afhandelaar zich optimistisch. Swissport zou voortaan beter verdienen als het bepaalde doelstellingen haalde.

Het bonussysteem draaide evenwel slecht uit. 'De parameters in dat contract waren veel te optimistisch, waardoor we het extra geld niet kregen', zegt een oud-manager van Swissport, die anoniem wil blijven. 'Swissport moest Brussels Airlines zelfs boetes betalen, omdat we de servicedoelen niet haalden.'

China

Op veel steun van bovenaf hoeft Swissport België in de crisis niet te rekenen. Eigenaar HNA zit zelf in zwaar weer. Het Chinese bedrijf bouwde de voorbije jaren via ambitieuze overnames en investeringen een enorme schuldenberg op. Volgens Bloomberg onderhandelt het conglomeraat met de Chinese overheden over een overname.

HNA, eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Hainan, is al jaren vruchteloos op zoek naar een koper voor Swissport. De afhandelaar zelf meldde begin april dat hij voor 1,6 miljard euro schulden wil herfinancieren. Zo'n operatie had de groep pas vorige zomer doorgevoerd.

Brussels Airport werkt intussen aan een noodplan voor het geval Swissport België alsnog van de tarmac verdwijnt. Zodra de luchthaven heropent, moeten de afhandelaars klaar staan om koffers te verslepen, maar ook om het inchecken en instappen van passagiers te regelen. Het luchthavenbestuur overweegt daarom de afhandeling van Swissport tijdelijk via een onderaannemer over te nemen.

Erkenning

Swissport België, dat niet wilde reageren, probeert uit alle macht stand te houden. De 1.400 werknemers zijn grotendeels tijdelijk werkloos. Voor de weinige resterende passagiersvluchten beperkte Brussels Airport het tijdvenster van 10 tot 18 uur, waardoor Swissport het werk met één ploeg rondkrijgt.

Bovendien klopte Swissport, net als zijn enige Zaventemse concurrent Aviapartner, aan voor staatssteun bij de federale regering. Swissport zou 20 à 30 miljoen euro vragen, Aviapartner 15 à 20 miljoen euro. De cargotak van Swissport heeft veel minder last van corona omdat de vrachtactiviteiten in Zaventem en Luik dooirlopen.

Recentelijk kreeg Swissport toch goed nieuws. De federale overheidsdienst Mobiliteit kende het bedrijf plots een definitieve erkenning van zeven jaar toe om passagiersvluchten op Zaventem af te handelen. De voorbije jaren moest Swissport het telkens rooien met een tijdelijke, verlengbare vergunning van één jaar.