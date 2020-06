Swissport België vraagt faillissement aan

De afhandelaar Swissport België vraagt maandag het faillissement aan. 1.500 mensen dreigen hun job te verliezen.

Dat heeft het bedrijf maandag meegedeeld. Dinsdag wordt een curator aangesteld.

Swissport is de grootste afhandelaar op Brussels Airport. Zijn belangrijkste klant is Brussels Airlines. De grondafhandelingsdienst en de schoonmaaktak stellen 1.469 mensen te werken. Zij dreigen hun job te verliezen. De vrachtafdeling in Zaventem en Luik, waar bijna 500 mensen werken, is niet getroffen door het faillissement.

'We hebben alle mogelijke scenario’s onderzocht om een duurzame toekomst te bieden voor onze grondafhandelings- en schoonmaakdiensten op Brussels Airport', zegt Thierry Miremont, CEO van Swissport België, in een persbericht. 'Helaas konden de voorwaarden om ons transformatieplan te financieren in deze bijzonder moeilijke periode voor de luchtvaartsector niet worden ingevuld.'

Moeilijkheden

Swissport Belgium verkeert al langer in financiële moeilijkheden. Het bedrijf zag zijn inkomsten razendsnel opdrogen sinds Brussels Airlines het aanbod midden maart stopzette als gevolg van de coronacrisis. Een reddingsboei van het Zwitserse moederhuis redde de Belgische tak kort nadien van het bankroet. Swissport stelde daarop een nieuwe CEO aan, vroeg staatssteun aan de Belgische regering en probeerde tevergeefs het verlieslatende contract met Brussels Airlines te heronderhandelen.

Uiteindelijk wilde het moederbedrijf Swissport België geen geld meer toesteken. 'Swissport International AG werkt zelf ook aan het verkrijgen van bijkomende liquiditeiten van privé-geldschieters en investeerders, om haar positie na de crisis te vrijwaren', klinkt het. 'In deze context en in afwezigheid van directe overheidshulp, was het niet mogelijk om verlieslatende activiteiten, zoals die van Swissport Belgium, te blijven financieren.'