Swissport-bonden dreigen met staking op Zaventem

Uitputting

'De situatie op de luchthaven is alweer onhoudbaar', besluit het vakbondsfront. 'Op alle diensten is sprake van onderbemanning en nu, nog maar aan het begin van de vakantieuittocht, zijn de werknemers al uitgeput.'

Volgens de bonden wist Swissport al maanden dat er in de zomermaanden een probleem zou zijn. 'In januari werd al door het gemeenschappelijk vakbondsfront gemeld dat de huidige personeelsbezetting niet volstond om de zomer door te komen.'

'Dit probleem is niet typisch voor Swissport, maar stelt zich bij alle grondafhandelaars op Zaventem', zegt Hans Elsen van ACV Puls. 'De zomerpiek leidt tot zware onderbemanning. Het warme weer maakt de bezetting nog krapper, want hierdoor zijn er meer pauzes nodig.'

Een aanwervingsplan zal te laat komen om de problemen in de komende weken op te vangen, erkent hij, maar hij ziet wel enkele mogelijkheden om de ergste nood te lenigen. 'Een piste is om de 75 procent-contracten om te zetten naar 100 procent.'

Riskeren de vakbonden niet de kritiek te krijgen om telkens te willen staken bij de start van een vakantie-uittocht? 'Net daarom nemen we nu onze verantwoordelijkheid', antwoordt hij. 'Hiermee willen we de directie onder druk zetten. Ze heeft het weekend de tijd om voorstellen uit te werken en hopelijk komt er maandag een oplossing uit de bus.'

De toppositie bij Swissport Belgium is een schietstoel. In het afgelopen jaar volgde de ene CEO de andere op. De positie zou nu weer vacant zijn. Swissport is in handen van de Chinese groep HNA. De directie gaf niet meteen thuis voor een reactie.