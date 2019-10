Swissport investeert 11 miljoen in farmahub op Brussels Airport

Swissport opent in Machelen een nieuw complex voor de afhandeling van geneesmiddelen. Dat versterkt de koppositie van Brussels Airport als farmadraaischijf.

Stakingen, financiële verliezen, asbestgevaar en voortdurende CEO-wissels: de afhandelaar Swissport kwam de voorbije jaren zelden positief in het Belgische nieuws. Maar woensdag pakte het bedrijf uit met een opmerkelijke investering. Swissport opende in de cargozone van Brussels Airport een spiksplinternieuw complex voor de opslag en het transport van geneesmiddelen.

Het Swissport Pharma Center staat in de cargozone van Machelen. Het gebouw omvat 3.600 vierkante meter aan geconditioneerde opslagruimte. In de grote hal is plaats voor geneesmiddelen die tussen 15 en 25°C bewaard moeten worden. In een kleinere hal is het bij een temperatuur van 2 à 8 graden fiks kouder.

Voor geneesmiddelen is een constante temperatuur cruciaal. 'Als een bepaald medicijn vijf minuten op de tarmac blijft staan, kan het niet meer gebruikt worden', zegt Eddy De Timmerman, de financieel directeur van Swissport België. 'Het transport is een van de grootste pijnpunten van farmabedrijven.'

Er is geen enkele luchthaven in de wereld met zoveel gekoelde ruimte voor farma als Zaventem. Steven Polmans Cargodirecteur Brussels Airport

Het Center is daarom uitgerust met speciale laadkades voor vrachtwagens, waardoor de geneesmiddelen op dezelfde temperatuur vervoerd kunnen worden naar het vliegtuig. Swissport kocht ook speciale vorkliften en pallettrucks, die enkel gebruikt worden voor de meest gevoelige geneesmiddelen. 'Paletten voor geneesmiddelen zijn zeer zwaar en moeten in het vliegtuig gerold worden', zegt De Timmerman. 'Daarvoor hebben we speciale machines nodig.'

Farmaland

Brussels Airport positioneert zich al langer als farmahub. De luchthaven profiteert van de aanwezigheid van farmareuzen als Johnson & Johnson en GSK in België. Brussels Airport was de eerste luchthaven ter wereld die het gegeerde CEIV-certificaat voor farmaproducten binnenhaalde. Swissports concurrenten Aviapartner, DNata en WFS hebben al langer een speciaal uitgeruste farmalijn in Zaventem.

Die farmastrategie is een succes. De nationale luchthaven vervoerde vorig jaar 37.000 ton aan farmaceutische middelen, 30 procent meer dan een jaar eerder. Het farmatransport, dat de voorbije vier jaar meer dan verdubbeld is in Zaventem, staat voor 7 procent van de vervoerde vracht op Brussels Airport.

Als een bepaald medicijn vijf minuten op de tarmac blijft staan, kan het niet meer gebruikt worden. Eddy De Timmerman Financieel directeur Swissport België

'Er is geen enkele luchthaven in de wereld met zoveel gekoelde ruimte voor farma', zegt Steven Polmans, cargodirecteur van Brussels Airport. 'Onze gekoelde ruimtes doen de kosten van farmabedrijven dalen, omdat ze minder geld moeten steken in de verpakking.' Bovendien moeten de bedrijven minder geneesmiddelen vernietigen wegens een slecht luchttransport. Volgens studies verliezen farmabedrijven daardoor elk jaar 2,8 miljard euro.

Swissport België - 2.000 werknemers - Omvat twee takken: passagiersvluchten en cargo - Omzet cargo (2018): 55 miljoen euro - Nettowinst cargo: 468.000 euro - Sinds 2016 eigendom van de Chinese groep HNA - Moedergroep is actief op 310 luchthavens wereldwijd

Investering

Het Pharma Center van Swissport maakt maar een tiende uit van een volledig nieuw complex, dat 25.000 vierkante meter magazijnen omvat. 'Dat komt neer op 122 tennisvelden, om het met Roger Federer te zeggen', grapt Luzius Wirth, de Zwitserse verantwoordelijke bij Swissport. Het project omvat ook een nieuw kantoorgebouw en andere magazijnen voor bederfbare voedingswaren, zoals kreeften en krabben. 'Dit is de grootste investering van Swissport in de wereld. We geloven dat de farmabusiness blijft groeien. België is daar zeer belangrijk voor', zegt Luzius Wirth.

De investeringen zijn navenant. Swissport steekt 11 miljoen euro in de inrichting van het complex. De afhandelaar leaset de nieuwe gebouwen voor 20 jaar van Brussels Airport, dat 30 miljoen euro in de bouw steekt. Het complex moet eind 2020 volledig klaar zijn.

Swissport stelt in België 2.000 mensen te werk. Het vervoert vanuit Zaventem en Luik 550.000 ton luchtvracht per jaar, of het equivalent van 5.000 Boeing 777's.