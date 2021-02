TUI fly krijgt groen licht voor passagiersvluchten met Boeing 737 MAX

Wanneer de luchtvaartmaatschappij de 737 MAX weer zal inzetten om passagiers te vervoeren, is nog niet duidelijk. 'In de loop van de komende dagen en weken', zei TUI maandag.

TUI fly heeft vier 737 MAX-vliegtuigen in de vloot. Die stonden ruim anderhalf jaar geparkeerd op Brussels Airport, nadat het toesteltype van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing in maart 2019 wereldwijd aan de grond was gezet na twee crashes in enkele maanden tijd, waarbij 346 doden vielen. In Europa werd het vliegverbod eind januari opgeheven. TUI fly moet voor elk toestel apart opnieuw een luchtwaardigheidscertificaat krijgen.