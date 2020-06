TUI hoeft geen Belgische staatssteun meer

De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly vroeg bij de uitbraak van het coronavirus staatssteun aan de federale regering. Maar nu het moederbedrijf in Duitsland een lening krijgt, heeft TUI fly het Belgische geld niet meer nodig.

De federale regering is een probleemdossier armer. De toerismegroep TUI dringt niet langer aan op staatssteun. Dat vernam De Tijd. Net als Brussels Airlines vroeg TUI enkele maanden geleden geld aan de regering-Wilmès om de coronacrisis te overleven. Brussels Airlines vroeg aanvankelijk 290 miljoen euro, TUI eiste een ‘substantieel bedrag’. Volgens een bron ging het om 150 miljoen euro.

Maar TUI heeft dat geld niet meer nodig. De Belgische tak wijst op het overbruggingskrediet van 1,8 miljard euro dat TUI eind maart al kreeg van de Duitse staatsbank KfW. ‘Ons moederbedrijf heeft in Duitsland steun gevraagd en tegelijk hebben wij proactief maatregelen gevraagd in de Belgische context’, zegt Elie Bruyninckx, CEO Western Region en lid van het managementcomité van de TUI-groep.

Op dit moment hebben we voldoende middelen om voort te werken. Elie Bruyninckx CEO TUI Western Region

‘Toen duidelijk werd dat er in Duitsland een oplossing was, hebben we de vraag op Belgisch niveau afgezwakt. De gesprekken in België zijn momenteel inactief omdat we steun op groepsniveau hebben gekregen. Op dit moment hebben we voldoende middelen om voort te werken als groep.’

Gelijk speelveld

Dat TUI zijn staart intrekt, betekent niet dat het bedrijf in België helemaal geen staatssteun wil. Tijdens een persconferentie op de nationale luchthaven vorige week maakte Gunther Hofman, de Belgische topman van TUI fly, duidelijk dat concurrenten niet bevoordeeld mogen worden.

‘Als er staatssteun komt, moet dat gebeuren in een level playing field (gelijk speelveld, red.) voor alle partijen', zei Hofman. Als Brussels Airlines Belgisch overheidsgeld krijgt, wil de directe concurrent TUI dus niet met lege handen achterblijven.

Hofman wees erop dat TUI in België tot voor kort zeer rendabel was. TUI fly boekte in het laatste boekjaar een nettoverlies van 75 miljoen euro als gevolg van de problemen met de Boeing 737 Max, maar was voordien - in tegenstelling tot Brussels Airlines - vlot rendabel. ‘Wij hebben een oorlogskas opgebouwd', zei Hofman.

TUI maakte ook weinig kans op staatssteun in België. Federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) toonde zich eerder afkerig omdat hij de organisatie van vakantievluchten geen strategische activiteit vindt.

Reorganisatie

TUI bereidt zich intussen voor op een grote reorganisatie. Midden mei kondigde de reisgroep aan zijn kosten 30 procent te verminderen en wereldwijd 8.000 jobs te schrappen.

Het is nog onduidelijk welke impact dat plan heeft in België, waar de groep tot 2.600 mensen tewerkstelt. ‘Aangezien een groot deel van de kosten over personeel gaan, is het logisch dat wij een aantal maatregelen nemen', zegt Elie Bruyninckx. 'België zal daar ook aan bijdragen. Onze organisatie was zeer performant en dat willen we behouden. Maar we moeten ook de tering naar de nering zetten.'

TUI krimpt in omdat minder mensen deze zomer als gevolg van de coronacrisis op vakantie gaan. Het bedrijf start zijn aanbod in België op vanaf 20 juni met vluchten naar Kroatië en Portugal. Vanaf 1 juli volgen de grote zonbestemmingen.