‘Taks op vliegtickets is logisch'

De Kempenaar Johan Vanneste moet als crisismanager de ingeslapen luchthaven van Keulen-Bonn redden. Voor de redding van het klimaat is zijn geest aan het rijpen. ‘Als CEO ben ik niet tegen spotgoedkope vliegtickets. Maar als mens vind ik dat dat eigenlijk niet kan.’ Lukas Vanacker

‘Schwarzwaldradio. Dat is mijn favoriete zender. Alsof ze alleen uit mijn platenbakken kiezen.’ Johan Vanneste stuurt zijn donkere BMW X5 traag richting tarmac. Als hij na even zoeken met zijn badge de slagboom omhoog krijgt, rijdt hij het vliegveld op, stapt uit de auto en ademt diep in. ‘Dit moet ik meer doen’, zegt hij met een brede grijns. ‘Ik zit veel te vaak binnen.’

Johan Vanneste (58), sinds vorig jaar CEO van de Duitse luchthaven Keulen-Bonn, heeft een opmerkelijke carrière achter de rug. De luchtvaartingenieur begon als testrijder voor een motormagazine. Midden jaren 80 stampte hij in Turnhout de discotheek The Bronx uit de grond. Terwijl zijn zus achter de toog stond en zijn broer de techniek deed, stond DJ Johan achter de draaitafels.

Maar de passie voor vliegtuigen zoog Vanneste, als kind fan van modelbouw, snel naar de zakenwereld. Drie decennia lang doorliep de manager bijna alle sectoren van de luchtvaart. Vanneste werkte voor een fabrikant van vliegtuigonderdelen (Asco), een bagageafhandelaar (Belgavia, nu Aviapartner) en tal van luchtvaartmaatschappijen (Brussels Airlines, het Antwerpse VLM en de vrachtvoerder TNT), vooraleer hij in 2014 topman werd van de luchthaven van Luxemburg. Daar klopte vorig jaar een Duitse headhunter op de deur. En zo belandde de Belg op de luchthaven Keulen-Bonn, het nummer zeven in Duitsland.

‘Ze hebben me achteraf verteld dat ze iemand zochten die geen politieke banden had’, vertelt Vanneste in zijn kale kantoor, waar enkel een plattegrond van het vliegveld aan de muur hangt. Makkelijk waren zijn eerste maanden als CEO namelijk niet. ‘In de jaarrekening was het me al opgevallen dat de winstgevendheid zeer laag was. De luchthaven had vorig jaar een operationele winstmarge van 15 procent, de helft lager dan onze concurrenten. Op mijn derde dag heb ik op de personeelsvergadering gezegd: ‘Gasten, de financiële resultaten zijn slecht.’ Die mensen vielen compleet uit de lucht, want het bedrijf had altijd gecommuniceerd dat alles goed ging. Ik heb dus veel tijd nodig gehad om het personeel ervan te overtuigen dat we hier echt een groot probleem hebben. De raad van bestuur heeft nu beslist dat de operationele winst de komende tien jaar moet verdubbelen. Maar dat zal niet eenvoudig zijn.’

Waarom dan? Luchthavens zijn toch geldmachines?

Johan Vanneste: ‘Deze luchthaven is in handen van verschillende overheden. Daardoor hebben werknemers een zekere bescherming en liggen ontslagen zeer moeilijk. Soms heerst hier nog altijd een ambtenarenmentaliteit. Bovendien hebben we een Betriebsrat, een ondernemingsraad waarin de vakbonden mogen meebeslissen. Dat maakt het in Duitsland toch moeilijker om plannen uit te voeren. Es braucht mehr Zeit.’

‘Dit bedrijf heeft ook altijd, met steun van de raad van bestuur, een heel sociaal beleid gevoerd dat tot misbruik heeft geleid. We kampen bijvoorbeeld met heel veel absenteïsme omdat daar nooit is tegen opgetreden. De afdeling die de bagagekarretjes voor de passagiers ophaalt, is drie keer te groot omdat in het verleden veel werknemers met fysieke klachten daar zijn ondergebracht. Dat beleid vormt nu een van onze grote problemen.’

Uw verhaal doet denken aan de NMBS of Sabena.

Vanneste: (knikt) ‘Ik heb Sabena hier al een paar keer vermeld aangezien ik het voorbeeld goed ken (Vanneste was CEO van DAT, het bedrijf dat de doorstart naar SN Brussels Airlines mogelijk maakte, red.). Het verhaal kan zomaar fout lopen en het geduld van de aandeelhouder is eindig. Wij zagen hoe Sabena op een afgrond afstevende. Maar de vakbonden dachten dat de staat hen wel zou steunen. Ze hebben de informatieprocedure volgens de wet-Renault zodanig lang gerekt dat er geen beslissingen werden genomen. En dan volgde het faillissement.’

Brussels Airlines, uw vroegere werkgever, is sinds kort volledig in handen van Lufthansa. Is het erg dat België geen eigen luchtvaartmaatschappij meer heeft?

Vanneste: ‘Dat is the nature of things. Ik hoor dikwijls dat verhaal over die Belgische verankering. Maar we leven toch in Europa? Er zijn toch ook veel Belgen met grote belangen in het buitenland, zoals de familie Frère? Ik begrijp die nationalistische gevoelens niet. Ik vind dat de overname van Brussels Airlines respectvol is gebeurd. De Duitsers beseffen dat het merk belangrijk is en overleggen goed. Ik heb het anders gekend. Air France heeft de merknaam VLM na de overname (in 2007, red.) onmiddellijk afgevoerd, cruciale afdelingen overgeheveld en het bedrijf zo kapotgemaakt.’

Tijdens de klimaatmarsen krijgt de luchtvaart veel kritiek. Als CEO van VLM Airlines ging u er prat op naar Londen te vliegen voor een lunch. En u doopte een vliegtuig ‘the green machine’ omdat het milieuvriendelijker was dan de Eurostar.

Vanneste: ‘Toen was ik nogal, euh, audacieux. Hoe zeg je dat in het Nederlands?’

Vermetel.

Vanneste: ‘Ja, vermetel! Dat is een mooi woord. Er wordt al lang over geklaagd dat de luchtvaart de meest vervuilende sector is. Maar de luchtvaart vertegenwoordigt maar 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot (de schattingen gaan van 2 tot 5 procent, red.). Een volle Boeing 747 verbruikt op lange afstand minder dan 3 liter per 100 kilometer per passagier. Dat kan je met de auto enkel bereiken als die vol zit, wat niet vaak gebeurt. En luchtvaartmaatschappijen voeren voortdurend onderzoek om vliegtuigen zuiniger te maken omdat de concurrentie bikkelhard is.’

VLM startte vorig jaar de lijn Antwerpen-Keulen op, een afstand van 220 kilometer. Is dat niet absurd?

Vanneste: ‘Wat moet ik daarop zeggen? VLM wilde vanuit Keulen verder vliegen naar Rostock. Is dat verantwoord? Iedereen moet zich de vraag stellen of vliegen niet decadent is geworden. Ik hoorde dat een radiopresentator (Sven Ornelis, red.) 15 keer per jaar naar zijn woning in Barcelona vliegt. Is dat niet wat overdreven? Aangezien mensen voor 19 euro een ticket kunnen kopen, vliegen ze meer en is er dus meer vervuiling. Is het echt nodig om vijf keer per jaar op citytrip te gaan? Het kan en daarom doet iedereen het. Maar als men de opwarming van de aarde en de milieuproblemen wil aanpakken door de luchtvaart aan banden te leggen, is dat uiteraard slecht nieuws voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens.’

Vindt u vliegtickets te goedkoop?

Vanneste: ‘Als CEO van een luchthaven kan ik daarop geen commentaar geven. Maar als privépersoon vind ik dat spotgoedkope tickets eigenlijk niet zouden mogen kunnen.’

Dus moet de Belgische overheid vliegtickets belasten?

Vanneste: (denkt na) ‘Ik heb altijd tegen die taksen gevochten omdat de opbrengst nooit voor het milieu wordt gebruikt. De enige manier om dit probleem aan te pakken is Europees. Duitsland heeft al sinds 2012 een luchtvaarttaks. Passagiers betalen 7 euro extra voor een binnenlandse vlucht en minstens 20 euro voor een Europese vlucht. Daardoor verliezen wij passagiers aan Zaventem, Amsterdam, Eindhoven of Charleroi.’

Een Europees akkoord kan nog lang op zich laten wachten. Moet België daarop wachten?

Vanneste: ‘Voor het milieu is het misschien nodig dat er iets gebeurt. Dan is een vliegtickettaks logisch. (aarzelend) Mijn geest is een beetje gerijpt. Maar als België een vliegtaks invoert, moet het beseffen dat de kans bestaat dat vluchten zullen verdwijnen. Een bedrijf als Ryanair schrapt meestal snel verschillende of zelfs alle bestemmingen als de taksen stijgen.’

U bent een vliegtuigfanaat en hebt al overal in de luchtvaartsector gewerkt. Waarom werd u eigenlijk geen piloot?

Vanneste: ‘Een piloot leek mij een veredelde buschauffeur. Dat mag je niet opschrijven, hè! Behalve als je eraan toevoegt dat ik, sinds ik een luchtvaartmaatschappij heb geleid, besef dat piloot een heel moeilijk en veelzijdig beroep is. Maar ik zou een slechte piloot zijn, want ik word snel misselijk.’

De assistente van Vanneste klopt op de deur. Of ze zijn volgende afspraak moet annuleren? Snel nog een laatste vraag: welke job deed de luchthavenbaas het liefst? Vanneste twijfelt niet: testpiloot op de motor. ‘Vorig jaar heb ik maar een keer met de motor gereden, toen ik hem terugbracht van Luxemburg naar België. Dat doet echt pijn. Mijn Ducati staat nu in de living in België.’

De job in Keulen is dus niet zijn favoriet? ‘Het is stress, het is keihard, ik werk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat’, zegt Vanneste als hij ons naar buiten begeleidt. ‘Maar daarvoor word ik ook betaald. En als het bedrijf weer succes heeft, zal ik tevreden zijn.’