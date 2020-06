Temperatuurmeting in luchthaven mogelijk onwettelijk

De deze week ingevoerde temperatuurcontroles op Brussels Airport druisen mogelijk in tegen de Europese dataverwerkingsregels, zegt de Belgische privacywaakhond.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de opvolger van de vroegere Privacycommissie, maakt zich zorgen over de digitale temperatuurmetingen in de luchthaven van Zaventem. Sinds maandag wordt van iedereen die het luchthavengebouw betreedt de temperatuur gemeten met een thermische camera. Wie meer dan 38°C heeft, wordt eruitgehaald en onderworpen aan een vragenlijst over mogelijke symptomen van Covid-19.

Een meting is niet verboden, zolang ze anoniem gebeurt en er geen persoonsgegevens worden bijgehouden. Maar dat verandert als mensen identificeerbaar zijn. Het volstaat dat ze hun instapkaart of identiteitskaart moeten tonen, dat een foto van hen wordt genomen, of dat op een andere manier persoonlijke informatie geregistreerd wordt. Dan is sprake van de verwerking van persoonsgegevens, wat streng gereguleerd is.

De GBA vreest dat het 'filtersysteem' zoals het in de luchthaven wordt toegepast onder die strenge regels valt. Het gaat bovendien om een verwerking van gezondheidsgegevens, wat in principe verboden is onder de Europese GDPR-wetgeving.