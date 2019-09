Thomas Cook (Neckermann) heeft 1 miljard euro nodig

De reisorganisatie Thomas Cook, in ons land vooral bekend van Neckermann, staat op omvallen. Er is dringend 1 miljard euro nodig.

Thomas Cook staat voor cruciale dagen. De oudste reisorganisatie ter wereld, opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1845, heeft deze week 1 miljard euro nodig om gered te worden. Maar het is niet zeker of het die vindt.

x6 Verlies Het bedrijfsverlies van Thomas Cook verzesvoudigde in het eerste halfjaar tot 1,4 miljard pond.

Nochtans ligt al een tijdje een plan op tafel. Het Chinese Fosun, dat eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, is bereid in de groep te investeren. Samen met de banken zou Fosun 900 miljoen pond (1 miljard euro) in het bedrijf stoppen.

De huidige aandeelhouders zien daardoor hun investering grotendeels verdampen. Ook schuldeisers verliezen geld omdat hun schuld wordt omgezet in goedkope aandelen.

Hedgefondsen

En daar wringt het schoentje. Volgens het persagentschap Bloomberg zijn enkele hedgefondsen, waaronder Sona Asset Management and XAIA Investment, zich aan het wapenen om op een meeting deze week tegen de schuldherschikking te stemmen. Door de conversie van schuld naar aandelen verliezen ze hun verzekering tegen wanbetaling op de schulden en dat willen ze vermijden.

De schuldeisers moeten op een vergadering woensdag laten weten of ze akkoord gaan met de schuldherschikking.