Thomas Cook legt boeken neer: 600.000 reizigers stranden, 22.000 banen op de tocht

Thomas Cook is failliet. Dat meldt de Britse luchtvaartautoriteit.

Crisisoverleg met de regering, de voornaamste schuldeisers en de grootste aandeelhouder, het Chinese Fosun, heeft niets opgeleverd. Thomas Cook legt de boeken neer en staakt per onmiddellijk alle activiteiten.

'Het bestuur en ik betreuren enorm dat we niet slaagden in onze opzet', zegt CEO Peter Fankhauser in een verklaring. 'Ik wil excuses aanbieden aan onze miljoenen klanten en de duizenden medewerkers, leveranciers en partners die ons jarenlang hebben gesteund.'