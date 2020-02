Tientallen vluchten geschrapt op Zaventem door storm

Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleren enkele van hun vluchten op Brussels Airport. De beslissing is een gevolg van de storm Ciara.

Brussels Airlines schrapt uiteindelijk 38 vluchten als gevolg van de te verwachten rukwinden, meldt woordvoerster Wencke Lemmes. Het gaat daarbij om vluchten die zondagnamiddag vanaf 17 uur op Zaventem zouden vertrekken en hun terugvluchten.

Lufthansa schrapt veertien vluchten (van en naar München en Frankfurt) vanop Zaventem. British Airways, KLM en Eurowings annuleren elk twee vluchten. Het is niet uitgesloten dat er nog andere vluchten zullen worden geschrapt. Brussels Airport raadt reizigers daarom aan om voor vertrek online de status van hun vlucht te checken.

Het KMI verwacht zondagnamiddag windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur, met het risico op schade in heel het land.

Het KMI verwacht zondagnamiddag windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur, met het risico op schade in heel het land. 's Avonds en 's nacht wordt de wind nog heviger, met mogelijk windstoten van 110 à 130 kilometer per uur. Indien het zou onweren, kan de wind nog sterker worden. Het KMI heeft voor de passage van storm Ciara code oranje afgekondigd.

Mogelijk worden ook de windmolenparken op de Noordzee stilgelegd.

1722

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert vanwege storm Ciara het nummer 1722 voor niet-dringende interventies. De bedoeling is dat mensen voor niet-dringende brandweerinterventies waarbij er er geen risico is op levensgevaar naar 1722 bellen, zodat het noodnummer 112 beschikbaar blijft voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Wie getroffen is door stormschade en wateroverlast kan via de website stormschade.vlaanderen online brandweerhulp aanvragen of een professionele dienstverlener, zoals een dakwerker, boomzager of opruimingsfirma, contacteren. De online aanvraag komt meteen bij de meldkamer van de brandweer terecht, dus moeten mensen niet meer wachten tot een operator van het nummer 1722 hen te woord staat.

(Sport)evenementen

Heel wat sportwedstrijden zijn zondag afgelast vanwege het stormweer. Er wordt bijvoorbeeld niet gevoetbald in de Jupiler Pro League en de Proximus League. Zondag stonden in 1A drie matchen op het programma: de toppers Standard-Club Brugge (14u30) en Antwerp-KRC Genk (18u) en het duel tussen Waasland-Beveren en Kortrijk (20u).

Ook in het buitenland worden wedstrijden en andere evenementen afgelast. Dat is ondermeer het geval voor de Winter Run 10K, een loopevenement in Londen waar 25.000 mensen aan zouden deelnemen.