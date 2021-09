Top van Chinese ex-aandeelhouder Deutsche Bank in de cel

HNA is na de afslanking vooral bekend als de groep achter de luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines.

De Chinese politie heeft de CEO en de voorzitter van het Chinese conglomeraat HNA gearresteerd wegens inbreuken op de strafwet. Dat heeft HNA zelf gemeld.

HNA is een van de bekendste voorbeelden van de Chinese holdings die het afgelopen decennium zowat alles in het Westen dat niet vast zat, leken op te kopen. Het conglomeraat trok zowat 50 miljard dollar uit, meestal geleend geld, om op veroveringstocht te gaan. Zo kocht het een groot aandelenpakket van Deutsche Bank en was het eigenaar van de hotelgroep Hilton, de bagageafhandelaar Swissport en de elektronicaverdeler Ingram Micro.

Maar de snelle groei trok de aandacht van de Chinese autoriteiten die zich zorgen maakten over de schuldenlast van HNA en sectorgenoten zoals Anbang, bij ons de eigenaar van Bank Nagelmackers en de gewezen aandeelhouder van de verzekeraar Fidea. HNA werd aan banden gelegd en ontdeed zich van een hele reeks belangen.

Luchtvaart

De groep is nu nog bijna uitsluitend actief in de luchtvaart, met de maatschappij Hainan Airlines, en het toerisme. De herstructurering en de gezondmaking zijn echter nog niet achter de rug. Vorige week meldde HNA nog dat het wordt opgedeeld in vier afzonderlijke groepen.

Mogelijk is de arrestatie een nieuw signaal dat het Peking menens is met de beteugeling van wat het regime beschouwt als allerlei economische uitwassen.

De problemen zijn evenmin voorbij, getuige de arrestatie van CEO Tan Xiangdong en voorzitter Chen Feng. Ze werden opgepakt wegens vermeende strafrechtelijke inbreuken, maar HNA preciseerde niet waarvan het duo precies wordt verdacht of beticht. De CEO leidt HNA sinds 2016 en de voorzitter is sedert 2018 op post. Die laatste nam de functie op nadat zijn covoorzitter in Frankrijk om het leven kwam bij een ongeval.