Topman van Boeing stapt op

CEO Dennis Muilenburg vertrekt met onmiddellijke ingang. De raad van bestuur vond een wissel aan de top 'nodig om vertrouwen in het bedrijf te herstellen'.

De handel in Boeing was tijdelijk opgeschort in afwachting van de mededeling. De vliegtuigbouwer staat onder grote druk door de problemen met zijn best verkopende model- de 737 MAX, de kritiek op CEO Dennis Muilenburg nam de jongste tijd alleen maar toe.

Schermvullende weergave 737 MAX-toestellen op een parking voor werknemers van Boeing. ©AFP

Boeing zit in een lastig parket na twee crashes met zijn 737 MAX. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. Vorige week kondigde Boeing aan dat het de productie van de 737 MAX vanaf januari opschort.