Tot 36.000 banen in gevaar bij United Airlines

Volgens het bedrijf is sprake van een schatting en wordt nog over vrijwillige vertrekregelingen onderhandeld. Tot nu toe hebben 3.700 medewerkers het bedrijf via een vertrekregeling verlaten.

De luchtvaartsector is zeer hard geraakt door de coronacrisis. Vliegtuigen bleven lange tijd noodgedwongen aan de grond. Omdat het virus in grote delen van de VS, maar ook in andere landen nog altijd sterk rondwaart, loopt het herstel vertraging op. Volgens de maatschappij zal de vraag naar vliegtickets laag blijven tot er een vaccin is.