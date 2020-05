Tot 8.000 banen weg bij reisgroep TUI

Bij de Duitse reisgroep TUI verdwijnen wereldwijd 8.000 banen. De Belgische tak hoopt op staatssteun om de coronacrisis te overleven.

Een dag nadat Brussels Airlines had aangekondigd zijn activiteiten met 25 procent in te krimpen, stuurde een ander luchtvaartbedrijf een bericht uit dat grote gevolgen kan hebben voor zijn Belgisch personeel. De Duitse toerismegroep TUI wil haar kosten met 30 procent verminderen. Dat heeft wereldwijd een impact op 8.000 banen, of meer dan 10 procent van het totaal.

De maatregel is volgens de grootste aanbieder van pakketreizen ter wereld nodig omdat er deze zomer als gevolg van de coronacrisis een pak minder mensen op vakantie gaan.

De groep TUI wil vooral besparen via een vacaturestop of door vertrekkend personeel niet te vervangen. Of ook gedwongen ontslagen nodig zijn, is onduidelijk. Volgens de vakbonden houdt TUI eind mei een Europese ondernemingsraad. Dan kan duidelijk worden welke impact het plan heeft op het Belgische personeel. 'Het sleutelwoord van het plan is niet ontslaan, maar kosten besparen', beklemtoont Piet Demeyere, de woordvoerder van TUI Belgium.

Boekingen

TUI stelt in België, afhankelijk van het moment, 2.300 à 2.600 mensen te werk. Het personeel zit verspreid over drie takken: de touroperator (die pakketreizen organiseert), de 104 reisbureaus en de luchtvaartmaatschappij TUI fly. TUI fly vliegt vanuit Zaventem, Charleroi, Luik, Oostende en Antwerpen naar heel wat zonbestemmingen rond de Middellandse Zee.

Alle activiteiten van TUI hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. TUI fly vervoert sinds midden maart geen passagiers meer en begon met vrachttransport om zijn vliegtuigen niet werkloos op het tarmac te laten staan. De Belgische reisbureaus van TUI zijn nog altijd dicht. Klanten durven amper pakketreizen te boeken zolang de coronamist blijft hangen. Dinsdag annuleerde TUI Belgium daarom alle geboekte vliegreizen met een afreisdatum tot 18 juni.

Afgelopen week zijn we om de oren geslagen met Brussels Airlines, maar TUI zit ook in slechte papieren. Bjorn Vanden Eynde ACV-vakbondsman TUI fly

De coronacrisis bezwaart de financiële toestand van TUI fors. 'Het aantal boekingen dat nieuwe cash binnenbrengt, is minimaal', erkent woordvoerder Demeyere. 'TUI heeft vandaag geen inkomsten.' Ook de vakbonden wijzen op de precaire situatie. 'Afgelopen week zijn we om de oren geslagen met Brussels Airlines, maar TUI zit ook in slechte papieren', waarschuwt Bjorn Vanden Eynde (ACV), vakbondsman bij TUI fly.

Staatssteun

Bovendien heeft het vroegere Jetair net een rampzalig jaar achter de rug in België. Als gevolg van het vliegverbod voor de Boeing 737 Max, waarvan twee toestellen crashten, liggen vier toestellen van de luchtvaartmaatschappij sinds vorig jaar aan de ketting in Zaventem. Na jaren van vlotte winsten in België boekte TUI fly in het boekjaar 2019 een nettoverlies van 75 miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening die het bedrijf vorige maand publiceerde. TUI fly Belgium kampt daardoor met een negatief eigen vermogen van 31 miljoen euro.

De directie nam verschillende maatregelen om de cashpositie te beschermen, zoals de invoer van tijdelijke werkloosheid en de tijdelijke stopzetting van investeringen. Om de coronacrisis door te komen heeft TUI in zijn thuisland een overbruggingskrediet van 1,8 miljard euro gekregen van een Duitse staatsbank.

Midden maart klopte TUI Belgium aan bij de federale regering. TUI zou op een staatssteun van ongeveer 150 miljoen euro rekenen, al is dat bedrag niet officieel bevestigd. Het discrete bedrijf met West-Vlaamse roots zat naar verluidt bijzonder verveeld met dat perslek.

Buitenland

Toch bestaat twijfel of de federale regering, die mogelijk al minstens 290 miljoen euro voor Brussels Airlines moet vrijmaken, TUI Belgium te hulp schiet. Federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) toont zich afkerig tegenover overheidssteun voor TUI.

Terwijl Brussels Airlines cruciaal is voor de toekomst van Brussels Airport, staat TUI fly vooral bekend als een maatschappij die Belgen op vakantie stuurt. Die activiteit vindt de regering mogelijk niet strategisch genoeg om een financiële injectie te rechtvaardigen.

Sowieso vormt staatssteun voor TUI Belgium een ingewikkeld verhaal. Het Belgische bedrijf heeft ook vliegtuigen gestationeerd in Nederland, Frankrijk en Marokko, waar het zijn activiteiten de voorbije jaren fors uitbreidde.