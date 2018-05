Transportsector kreunt onder dure brandstof

De transport- en luchtvaartsector worstelen met de hoge diesel- en kerosineprijzen. Bij transportfirma H.Essers zetten ze in op treinverkeer en binnen- en zeevaart. Brussels Airlines bespaart vol op gewicht. ‘Elke kilo telt.’

De hoge dieselprijs laat zich voelen in de transportsector. ‘Diesel vertegenwoordigt 20 à 30 procent van de kosten van een transportfirma’, preciseert Lode Verkinderen, secretaris-generaal van de beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). ‘De impact van hoge brandstofprijzen is aanzienlijk in een sector die al lang worstelt met flinterdunne winstmarges.’

'We trainen onze chauffeurs om zuiniger te rijden' Anne Van Horebeek Woordvoerster H.Essers

‘Ik hoor voorlopig nog geen alarmerende signalen over nakende faillissementen’, nuanceert Verkinderen. ‘Maar aan een meerprijs van 20 eurocent per liter kan dat per vrachtwagen een extra kost van zo’n 6.600 euro per jaar betekenen als je rekent aan zo’n 100.000 gereden kilometers per jaar, aan ongeveer 33 liter brandstof per 100 kilometer.’

Meer kerosine

Ook luchtvaartmaatschappijen kreunen onder de impact van de hoge olieprijs, door de gestegen kerosineprijs. Volgens de International Air Transport Association steeg de kerosineprijs met bijna 55% het voorbije jaar en zijn er - vlak voor het drukke zomerseizoen - geen signalen van beterschap.

Michael O’Leary, de topman van de lagekostenmaatschappij Ryanair, voorspelde deze week al dat de piek in de olieprijs het faillissement van kleinere luchtvaarmaatschappijen die al met magere winstmarges kampen zou kunnen inluiden.

‘Bij Brussels Airlines was kerosine vorig jaar goed voor 25% van de kosten’, zegt woordvoerster Kim Daenen. ‘Dit jaar loopt dat op tot 27%. We zullen tientallen miljoenen euro’s meer betalen aan kerosine.’

‘We investeerden in lichtere stoelen en nemen minder papieren kranten mee aan boord.’ kim daenen woordvoerster brussels airlines

Om zich te wapenen tegen sterk fluctuerende kerosineprijzen sluit Brussels Airlines, net als andere vliegmaatschappijen, klassiek een verzekering af voor langetermijncontracten. ‘Zo verkleinen we de impact van de hogere kerosineprijzen enigszins.’

Speciale clausules

Het gros van de transporteurs kan zich dat niet permitteren, aldus Lode Verkinderen. ‘Je hebt een zekere taille nodig om dat te kunnen financieren. Maar de helft van de 9.000 transportfirma’s in ons land heeft 1 à 2 vrachtwagens en kan dat dus niet.’

Je kan prijsstijgingen niet om de haverklap doen. De concurrentie is moordend. Lode Verkinderen Transport Logistiek Vlaanderen

Via zogenaamde dieselclausules kan een transporteur wél een stijging van de dieselprijs incalculeren, in langdurige overeenkomsten met klanten. Het Limburgse H.Essers, het grootste Belgische transportbedrijf, neemt zo’n clausule al op in de meeste contracten. ‘Bij een stijging van dieselprijs wordt de verhoging dus doorgerekend,’ zegt Anne Van Horebeek.

Toch zijn er grenzen aan het doorrekenen van de brandstofprijs aan de klant, aldus Lode Verkinderen. ‘Je kan dat niet om de haverklap doen. Bovendien is de concurrentie moordend. Er zijn al 9.000 transportbedrijven in België, om nog te zwijgen over de buitenlandse competitie.’

Zuiniger rijden

‘Uiteraard baart de stijgende dieselprijs ons zorgen’, zegt Anne Van Horebeek van H.Essers. ‘Afhankelijk van onder andere de afstand, het traject en de belading schommelt de brandstofkost tussen de 20 à 35 % van de totale kost. Daarom trainen we chauffeurs onder andere in energiezuinig rijden. En zetten we vol in op multimodaal transport: trein, binnen- en zeevaart. Er lopen ook pilootprojecten bij klanten voor transport met gas en elektrische aandrijving.’

Toch is er in de transportsector van alternatieven voor diesel voorlopig nauwelijks sprake. ‘Er zijn een paar experimenten met elektrische vrachtwagens’, zegt Lode Verkinderen. ‘Maar enkel met kleine vrachtwagens, voor leveringen van de laatste kilometer in het stadscentrum. Zowat 80 procent van al het goederenvervoer gebeurt via 44-tons-camions, waarvoor er nog geen elektrische alternatieven op de markt zijn. Je merkt wel al dat vrachtwagens vandaag al minder brandstof verbruiken dan die van 20 jaar geleden.’

‘Je ziet al iets meer vrachtwagens op gas rijden, onder andere omdat er meer tankstations bijkomen. Maar al bij al blijft dat met een marktaandeel van minder dan 1 procent nog vrij beperkt. Het bereik met een volle tank CNG is kleiner dan met een dieselvrachtwagen en je kan er minder snel een steile helling mee oprijden.’

Elke kilo telt

Bij Brussels Airlines werkt sinds 2014 een team van drie mensen rond ‘fuel efficiency’. ‘We besparen er jaarlijks 8 miljoen euro mee. Onder andere door gewichtsvermindering, omdat letterlijk elke kilo telt. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in lichtere stoelen en nemen minder papieren kranten mee aan boord. Bovendien pasten we de vluchtprocedures aan. Zo landen onze piloten nu niet langer trapsgewijs, maar zweven ze in één lijn naar beneden. Daardoor daalt ook het kerosineverbruik.’