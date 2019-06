Twee doden bij vliegtuigcrash in Henegouwen

In Pont-à-Celles, in de provincie Henegouwen, is zaterdag een sportvliegtuigje neergestort. De twee inzittenden hebben de crash niet overleefd, zo bevestigt de burgemeester van de gemeente.

Het ongeval gebeurde volgens de Franstalige zender RTL rond 13.30 uur in een veld op 900 meter van een landingsplaats in Buzet. Het toestel zou op het vliegveld van Maillen (Namen) vertrokken zijn. 'De twee inzittenden hadden het vliegveld van Buzet gewaarschuwd dat ze wilden landen, zonder te spreken over een noodsituatie', aldus de burgemeester.

Het is al het derde incident met een ULM (ultralicht motorvliegtuig) deze week in België. Dinsdag liep een landing mis in Assesse (Namen), maar zonder dat daarbij gewonden vielen.