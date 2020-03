'Twee tot drie jaar voor luchtvaart weer op kadans zit'

De Belgische vliegtuigonderdelenproducent Sonaca voert tijdelijke werkloosheid in. 'Het duurt minstens twee jaar voor de sector terug op normale kadans zit'.

De luchtvaartsector kreunt. Na de problemen met de Boeing 737 Max-toestellen door twee fatale crashes wordt hij nu midscheeps getroffen door de coronacrisis. Dat ondervindt ook Sonaca - naast Sabca, Asco, Safran, Sabena Aerospace en BMT Aerospace - een van de kroonjuwelen van de Belgische luchtvaartindustrie. Het Waalse bedrijf produceert beweegbare onderdelen van vleugels die in- en uitschuiven bij het opstijgen en het landen - flaps en slaps in het jargon - en telt wereldwijd 30 vestigingen. Gosselies is het centrum. Sinds deze week ligt de productie in de hoofdvestiging volledig stil en is iedereen tijdelijk werkloos, ook de CEO. Topman Bernard Delvaux werkt voort, maar is niet optimistisch.

'Door de maatregelen van de overheid, de ongerustheid van het personeel en problemen met de bevoorrading van onderdelen beslisten we voor de 1.500 werknemers in Gosselies tijdelijke werkloosheid in te voeren', zegt Delvaux. 'We gaan nu kijken wat onze klanten doen. Voor Gosselies is Airbus onze belangrijkste klant, maar die besliste onlangs de fabriek in Spanje en Frankrijk tijdelijk te sluiten. In Roemenië bekijken we nog wat we doen. Canada werkt nog en in de VS, waar we verschillende vestigingen hebben, zijn alle fabrieken nog operationeel. Maar dat kan vlug veranderen. In de VS woedt het virus in alle hevigheid en onze klant Boeing wordt zwaar getroffen. Seattle is een van de epicentra van het virus in de VS. We verwachten dat we ook daar onze productie tijdelijk zullen moeten stopzetten'.

'Goedkope olie slecht'

Ook op de middellange termijn ziet Delvaux het niet rooskleurig in. 'Luchtvaartmaatschappijen hebben het heel moeilijk. In Europa wordt nog amper gevlogen, meer dan 90 procent van de vliegtuigen staat aan de grond. Hun omzet is nul. Velen zullen snel financiële problemen krijgen. Dat betekent dat ze aankopen van vliegtuigen zullen uitstellen of zelfs annuleren, wat een grote impact zal hebben op de leveranciers van vliegtuigonderdelen. Ik wil niet defaitistisch klinken, maar ik vrees dat het twee tot drie jaar zal duren voor de luchtvaartindustrie weer op volle kadans draait.'

'Bijkomend probleem is de goedkope olie. Zolang de prijs laag blijft, zijn maatschappijen minder geneigd nieuwe energiezuinige toestellen te bestellen en blijven ze liever met oudere toestellen vliegen. Ook dat is een slechte zaak voor ons.' In de VS ontsloeg Sonaca dit jaar al 300 mensen als gevolg van het debacle met de Boeing Max. Nu werken daar nog zo'n 2.000 mensen.

Shake-out

Topman Jean-Christophe Seynaeve van het kleinere BMT Aerospace, dat tandwielen maakt voor de luchtvaartsector en onderdelen levert aan onder meer Sonaca en Asco, is minder pessimistisch. 'Onze fabrieken in België, Roemenië en de VS zijn nog operationeel. Door de sluiting van Sonaca in Gosselies gaan we nu rechtstreeks leveren aan Airbus. Onze Amerikaanse klanten Honeywell, Lockheed en Sikorsky vragen zo vlug mogelijk te leveren. We hebben het voordeel dat we ook onderdelen leveren voor de motoren en de militaire industrie'.