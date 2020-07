Tweede coronagolf bedreigt redding Brussels Airlines

Het parlement is tevreden dat er een akkoord is gesloten over de redding van Brussels Airlines, maar de vrees is wel dat een tweede coronagolf alles weer op de helling kan zetten.

'Ik hoop dat we niet twee keer moeten betalen', merkte Kamerlid Joris Vandenbroucke (sp.a) op. 'Als niet doortastend wordt opgetreden in de strijd tegen het coronavirus dreigen de activiteiten van bedrijven en luchtvaartmaatschappijen weer stilgelegd te moeten worden. En het ziet er niet goed uit.'

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) kreeg donderdag in de commissie-Financiën van de Kamer schouderklopjes voor het akkoord over de redding van Brussels Airlines, maar toch vroegen heel wat Kamerleden zich af of de toegekende lening van 290 miljoen zal volstaan, als het coronavirus weer opflakkert.

Gulden middenweg

De Croo wees erop dat er een gulden middenweg is gezocht tussen het toekennen van een lening en inspraak krijgen alsof België aandeelhouder is, zodat de Belgische staat kan toezien of alle engagementen worden gerespecteerd. Dat is volgens hem gelukt, want de Belgische staat krijgt in ruil voor de lening van 290 miljoen euro twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur met stemrecht. Een van hen zal ook covoorzitter worden van het strategisch comité bij Brussels Airlines.

Voorts is voorzien in een sanctiemechanisme. Als de lening niet kan worden terugbetaald, krijgt de Belgische staat aandelen. Als zich een solvabiliteitsprobleem zou voordoen, of als het eigen vermogen van Brussels Airlines niet meer toereikend is, kan de lening ook worden omgezet in winstcertificaten, die worden beschouwd als kapitaal.

De Croo benadrukte dat ook Brussels Airlines - lees: de moedermaatschappij Lufthansa - een inspanning doet van 170 miljoen euro: 70 miljoen voor het sociaal plan en 100 miljoen om het kapitaal te versterken. Daardoor wordt alles samen zo'n half miljard vrijgemaakt om Brussels Airlines een toekomst te geven als Belgische home carrier, wat cruciaal is voor Brussels Airport en de Belgische economie.

Maar uiteindelijk, zo gaf ook De Croo toe, staat of valt alles met de terugkeer naar een winstgevende luchtvaartmaatschappij. De Croo weerlegde dat Brussels Airlines nooit rendabel zou zijn geweest. In 2016, 2017 en 2018 werd winst gemaakt. Maar garanties op de winstgevendheid zijn er niet, gaf hij toe. Wel is er alles aan gedaan om de omstandigheden te creëren die Brussels Airlines weer rendabel kunnen maken. 'Maar het zijn de directie en de werknemers die het nu moeten doen.'

