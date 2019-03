Twijfel rond 737 Max 8 is nachtmerrie voor Boeing

Is de crash van de Boeing 737 Max in Ethiopië te wijten aan hetzelfde softwareprobleem als bij de ramp in Indonesië bijna vijf maanden geleden? Dat is de vraag die de luchtvaartwereld in de ban houdt. Boeings beurskoers krijgt een pandoering.

De ramp afgelopen weekend met een Boeing van Ethiopian Airlines (157 slachtoffers) doet op het eerste gezicht erg denken aan de crash in Indonesië op 29 oktober. Toen stortte een toestel van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air neer in de zee nabij Jakarta, waarbij 189 mensen om het leven kwamen.

Eerst en vooral gaat het om exacte hetzelfde vliegtuigtoestel, een Boeing 737 Max 8. De 737 Max-reeks is de best verkopende uit de geschiedenis van Boeing . Zowel in Ethiopië als in Indonesië ging het om de achtste versie van de 737 Max.

Ten tweede gebeurden beide rampen kort na opstijgen. En telkens hebben de piloten de controletoren gemeld dat ze in moeilijkheden zaten, maar waren ze niet in staat de situatie weer onder controle te krijgen. De gezagvoerder van de fatale Ethiopian-vlucht ET302 had de toestemming om terug te keren naar Addis Abeba, maar dat mislukte.

Luchtvaartexperts wereldwijd zijn, op basis van die publieke informatie, verdeeld in twee kampen. Volgens het ene kamp is er reden genoeg om alle Boeings van het type 737 Max 8 meteen uit het vliegverkeer te halen. Maar anderen waarschuwen voor te voorbarige conclusies.

Hoogteregelaar

De kritische stemmen verwijzen naar een softwareprobleem dat uit het voorlopige rapport over de Indonesische ramp aan het licht kwam. Voor hen staat het vast dat dit euvel ook vlucht ET302 fataal werd. Het gaat om het Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Die hoogteregelende sensor hoort in werking te treden als de neus van het toestel te verticaal gericht is en duwt de neus automatisch weer naar beneden.

Bij de Lion Air-vlucht zou de sensor de neus naar beneden geduwd hebben wanneer dat niet nodig was. De piloten hebben meermaals geprobeerd handmatig het toestel weer onder controle gekregen, maar dat lukte niet.

'Het ontwerp van de 737 Max 8 bevat lacunes', zegt voormalig piloot Mohan Ranganathan aan nieuwsdienst Bloomberg. 'Er is een duidelijke gelijkenis tussen de crashes van Lion Air en Ethiopian Airlines.' Hij roept Boeing op tot introspectie.

Ook andere ex-piloten reageren, doorgaans anoniem, in dezelfde zin. 'De gelijkenissen zijn te treffend om toevallig te zijn', is de teneur.

Verschillen

Het luchtvaartadviesbureau AirInsight luidt een heel andere klok en roept op om de feiten van de emoties op sociale media te scheiden. 'Het is te vroeg om beide ongevallen met elkaar te verbinden, behalve dat het om hetzelfde type gaat', zegt het consultancybureau in een eerste analyse.

AirInsight wijst naar een opmerkelijk verschil. 'Als je het profiel van de Lion Air-vlucht bestudeert, kan je zien dat de bemanning 26 keer geprobeerd heeft om het 'neus-naar-beneden-commando' tegen te gaan. Het ziet er heel verschillend uit van wat we via de vluchtenradar weten over de vlucht ET302: een steile klim naar 8.150 voet gedurende 1 minuut, daarna een daling na 2 minuten tot 7.725 voet voor een nieuwe klim naar 8.600 voet. De snelheid ging steeds omhoog.'

Ook andere luchtvaartdeskundigen wijzen erop dat de Ethiopische vlucht niet de vreemde hoogteverschillen liet optekenen zoals bij Lion Air.

Zwarte dozen

'Zonder de audio- en vluchtdata van de zwarte dozen, weten we niets van wat er gedurende de vlucht van 6 minuten gebeurd is', concludeert AirInsight. Het kan gaan om een technisch probleem, een menselijke fout of een combinatie van beide.

Beide zwarte dozen, de cockpit-stemrecorder en de vluchtdatarecorder, zijn inmiddels gevonden, al zou de stemrecorder beschadigd zijn. Boeing heeft een technisch team naar Ethiopië gezonden om mee te helpen met het onderzoek.

Regelgevers zwijgen

Cruciaal wordt het standpunt van de belangrijkste regelgevers, de Amerikaanse FAA (Federal Aviation Administration) en het Europese EASA. De FAA, het agentschap dat het het bewuste toestel certificeerde, zegt voorlopig alleen 'dat het de ontwikkelingen op de voet volgt'. EASA zegt 'in contact te zijn met zowel de FAA als de constructeurs' en 'het onderzoek te monitoren', en geeft verder geen commentaar.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil niet voorlopig niet reageren, 'omdat de oorzaken van de crash nog niet bekend zijn'.

De toezichthouders zitten tussen twee vuren. Om een vliegtuigtype uit roulatie te halen, is er - gezien de enorme commerciële belangen - spijkerhard bewijsmateriaal nodig. Maar het zal nog maanden duren vooraleer het onderzoek over de ramp in Ethiopië afgerond is.

Daartegenover staat de roep van sommige delen van de publieke opinie en de beslissingen van China, Indonesië en Ethiopië om de toestellen aan de grond te houden uit voorzorg.

Goudhaantje in gevaar

Voor Boeing staat er veel op het spel. Luchtvaartmaatschappijen hebben ongeveer 5.000 toestellen van de 737 Max-reeks besteld, waarvan er 350 al geleverd zijn. Bij een verwachte productie van 57 toestellen per maand is Boeings goudhaantje goed voor een jaaromzet van 30 miljard dollar.

Beleggers reageerden maandag ontzet en stuurden het aandeel Boeing fors lager.