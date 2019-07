UPS stapt in strijd om commerciële droneleveringen

Medische stalen

In maart begon UPS met het gebruik van drones voor routinevluchten die inkomsten genereren onder de goedkeuring van de FAA. In dat programma worden medische stalen geleverd via onbemande drones, in samenwerking met het dronebedrijf Matternet. Het pakjesbedrijf kondigde toen al aan dat het de diensten wil uitbreiden naar andere ziekenhuizen of faciliteiten in de VS. UPS en Matternet voeren nu vijf tot tien vluchten uit per dag.