Uitspraak rond uitbreiding Heathrow haalt milieuactivisten wind uit de zeilen

Het Britse hooggerechtshof oordeelt dat de luchthaven van Heathrow mag worden uitgebreid met een derde start-en landingsbaan. Milieuactivisten vrezen een precedent.

Het getouwtrek rond de aanleg van een derde start- en landingsbaan op Londen Heathrow houdt al jaren aan. In februari had een lagere Britse rechtbank de uitbreidinsgplannen getorpedeerd. De Britse regering zou te weinig rekening gehouden hebben met de verplichtingen die ze was aangegaan in het klimaatakkoord van Parijs. Dat schrijft onder meer voor dat de temperatuur deze eeuw niet met meer dan 1,5 tot 2 graden Celsius mag stijgen.

Het hooggerechtshof is echter van oordeel dat dit niet nodig was en maakt de uitspraak woensdag ongedaan. In principe kan de luchthavenuitbater nu alsnog op zoek naar de nodige vergunningen voor een derde startbaan.

Precedent

'Het is lang niet zeker dat de uitbreiding er komt', zegt Tim Crosland, een advocaat die een groep protestanten vertegenwoordigt, aan The Guardian. 'Maar dit kan wel een gevaarlijk precedent zijn.' Door zich te beroepen op het klimaatakkoord van Parijs hoopten milieuorganisaties rechtszaken aan te spannen tegen andere investeringen met een grote ecologische impact. Die hefboom vervalt mogelijk.

Aan de nieuwe landingsbaan, waardoor Heathrow dagelijks 700 extra vluchten zou verwerken, hangt een prijskaartje van 14 miljard pond. Het project loopt door de coronacrisis, die de luchtvaart midscheeps raakt, mogelijk vijf jaar vertraging op. Oorspronkelijk lag de deadline in 2028.

Johnson

De Londense burgemeester Sadiq Khan is een van de tegenstanders. Hij diende eerder al een klacht in omdat door het project duizenden woningen verdwijnen en de uitbreiding zware gevolgen heeft voor het milieu. Khans voorganger en huidig premier Boris Johnson beloofde in 2015 'zich desnoods voor de bulldozers te leggen om de bouw van de derde landingsbaan tegen te houden'.