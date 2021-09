United Airlines ontslaat 600 werknemers die coronavaccin weigeren

United Airlines kondigde in augustus aan dat het een vaccinverplichting zou invoeren. Bijna 600 werknemers blijven een coronaprik weigeren en verliezen hun job.

De overgrote meerderheid van het United-personeel heeft zich laten inenten. Toplui Scott Kirby en Brett Hart spreken van 'een historische prestatie'. 'Onze beweegreden om de vaccinatie verplicht te maken was eenvoudig: alle mensen veilig te houden.'

In totaal worden 593 vaccinweigeraars uit het bedrijf gezet, tenzij ze nog van gedacht veranderen. 'Dit was een enorm moeilijke beslissing, maar ons team veilig houden is altijd onze prioriteit geweest', argumenteren Kirby en Hart in een memo. Volgens United Airlines zal hun vertrek geen gevolgen hebben voor de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij.

Dit was een enorm moeilijke beslissing, maar ons team veilig houden is altijd onze prioriteit geweest. Scott Kirby en Brett Hart CEO en voorzitter United Airlines

Minder dan 3 procent van de 67.000 Amerikaanse United-werknemers riep religieuze of medische redenen in om zich niet te laten vaccineren. Wie om medische redenen niet gevaccineerd is, wordt vanaf 2 oktober met onbetaald verlof gestuurd.