VLM Airlines schrapt bijna alle vluchten vanuit Antwerpen

Momenteel vliegt SHS Aviation , het moederbedrijf van VLM, vanuit Antwerpen nog naar Aberdeen, Birmingham, Keulen-Bonn, Maribor, München en Rostock, maar die verbindingen worden in de loop van de komende weken stopgezet. Enkel vluchten met bestemming London City Airport en Zurich zullen blijven bediend worden . Het bedrijf wil zich meer focussen op private en chartervluchten, staat te lezen in het persbericht.

Luchthaven Oostende-Brugge

Vlootreductie

Bovendien beslist Johan Maertens, topman van VLM, ook dat de luchtvaartmaatschappij haar vloot reduceert . VLM telt zo'n honderd werknemers en zes Fokker 50-toestellen. De sanering is het eerste wapenfeit van de nieuwe topman Johan Maertens . Die werd amper twee maanden geleden aangesteld en was toen de derde topman in twee jaar tijd voor VLM, sinds het bedrijf na een faillissement in 2016 een doorstart maakte.

Faillissement

De holding boven VLM, SHS Aviation, nam VLM over na een faillissement in de zomer van 2016. SHS Aviation is een Nederlandse holding, die voor 60 procent in Nederlandse en voor 40 procent in Chinese handen is. VLM omvatte na de verkoop van de Brusselse activa enkel nog de Antwerpse en Sloveense activiteiten van VLM Airlines.