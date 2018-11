VLM Brussel dicht bij overname Small Planet Airlines

De Zaventemse luchtvaartmaatschappij VLM Brussel neemt de failliete Duitse chartermaatschappij Small Planet Airlines over. Maar volgens topman Harm Prins is er nog geen deal.

Nog geen deal?

Tegenover De Tijd ontkent Harm Prins, de CEO van VLM, evenwel dat de deal rond is. 'Er lopen gesprekken maar er is nog geen definitief akkoord', zegt Prins. 'Small Planet Airlines is een bedrijf in faling en dan zijn er verschillende opties. Je kan verschillende delen of alles overnemen.'