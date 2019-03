VS bedreigen vluchten Brussels Airlines uit Düsseldorf

Het Amerikaans-Europese handelsconflict treft nu ook Brussels Airlines. Het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) kondigde eind februari aan dat het de ‘wet-leaseoperaties’ van Europese luchtvaartmaatschappijen naar de VS wil kortwieken. Bij wet-lease laat een luchtvaartmaatschappij een ander bedrijf het vliegtuig en de bemanning voor zijn vluchten leveren.

De VS zetten de groeiende activiteiten van Brussels Airlines in Düsseldorf onder druk. De Amerikanen hekelen dat Europese luchtvaartmaatschappijen een gunstiger behandeling krijgen dan hun Amerikaanse concurrenten.

Treuzelen

In 2018 verkregen de VS na zes jaar onderhandelen eindelijk een akkoord met de Europese Unie, waardoor Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen onder dezelfde regels vallen. Maar sommige lidstaten treuzelen met het goedkeuren van het akkoord.

Bij Lufthansa, de Duitse eigenaar van Brussels Airlines, is te horen dat de Amerikanen wel degelijk ook de Düsseldorfvluchten van Brussels Airlines viseren. Deze zomer zou de termijn van 14 maanden aflopen en dreigen de vluchten van Duitsland naar de VS in hun huidige constellatie onmogelijk te worden.

Tegenvaller

Voor Brussels Airlines zou dat een grote tegenvaller zijn. Eurowings schoof de Amerikaanse vluchten door naar zijn Belgische dochter omdat het lagekostenbedrijf zelf op vluchten binnen Europa focust en de handen vol heeft met de gedeeltelijke overname van het failliete Air Berlin. Dankzij zijn jarenlange expertise in Afrika kreeg Brussels Airlines bij de integratie in Eurowings zelfs het competentiecentrum voor langeafstandsvluchten toegewezen.

De business op Düsseldorf is intussen een van de grote groeipolen van Brussels Airlines. Het Belgische bedrijf vliegt meerdere keren per week naar vier Amerikaanse bestemmingen: Newark en JFK (New York), en Miami en Fort Myers (Florida). Deze zomer komt Las Vegas erbij. Vier vliegtuigen, 235 cabinepersoneelsleden en 77 piloten van Brussels Airlines zijn in Düsseldorf gestationeerd.