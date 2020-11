VS laten Boeing 737 MAX opnieuw toe

Het vliegverbod voor de 737 MAX-vliegtuigen van de Amerikaanse constructeur Boeing wordt opgeheven in de Verenigde Staten. Een van de voorwaarden is dat in de vliegtuigen nieuwe besturingssoftware wordt geïnstalleerd, kondigde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA woensdag aan. Vorige maand had de Europese tegenhanger EASA ook al groen licht gegeven voor de ingebruikname.