Vakbond Brussels Airlines: 'Handen af van Belgische jobs'

'Er werd begin dit jaar een tewerkstellingsgarantie afgesproken en die gaan we bewaken.' Zo reageert de liberale vakbond ACLVB op de besparingsintentie van Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines.

De sombere vooruitzichten die het Duitse Lufthansa maandagochtend publiceerde leiden tot bezorgdheid op de werkvloer bij zijn Belgische dochterbedrijf Brussels Airlines, dat goed is voor 4.000 werknemers.

De prijzenconcurrentie op Europese korteafstandsvluchten is zo scherp dat Lufthansa dit jaar operationeel verlies verwacht voor Eurowings, de lagekostendivisie waar Brussels Airlines toe behoort. Lufthansa laat voor Eurowings de break-evenambitie varen en gaat voortaan uit van een operationele verliesmarge van 4 tot 6 procent.

We gaan ervan uit dat de directie de tewerkstellingsgarantie respecteert. Als dat niet zo is, moeten we het geweer van schouder veranderen. Filip Lemberechts Vakbond ACLVB

Dat wijst erop dat de zware investeringen in Eurowings van vorig jaar nog niet renderen als gehoopt.

'Omdat de vooruitgang in het stroomlijnen van Eurowings' kostenbasis trager verloopt dan verwacht, heeft het management hervormingen in de steigers gezet die het binnenkort zal voorstellen', zegt Lufthansa. Vrij vertaald: er is een besparingsronde bij Eurowings in de maak.

Tewerkstellingsgarantie

Het snoeien in Belgische jobs kan daarbij geen optie zijn, waarschuwt ACLVB-vakbondsman Filip Lemberechts in een eerste reactie. De liberale bond is de grootste bij Brussels Airlines.

Bij de integratie is ons door Eurowings meer business en omzet beloofd, wat tot jobcreatie in de Belgische activiteiten zou leiden. Filip Lemberechts Vakbond ACLVB

'We zijn waakzaam. We hebben begin dit jaar een Belgische cao gesloten met een tewerkstellingsgarantie tot einde 2021. In tegenstelling tot onze Duitse collega's, die vertrekregelingen hebben bedongen, hebben de Belgische vakbonden de nadruk gelegd op vorming en herplaatsing om zoveel mogelijk jobs te behouden. We gaan ervan uit dat de directie de tewerkstellingsgarantie respecteert. Als dat niet zo is, moeten we het geweer van schouder veranderen.'

Uit Lufthansa's update is af te leiden dat de rendementsproblemen zich vooral op de Duitse en Oostenrijkse markt situeren. De Belgische activiteiten zouden volgens de ACLVB nog nipt de rode cijfers kunnen vermijden. Helemaal duidelijk is dat niet, omdat Lufthansa sinds dit jaar geen aparte cijfers meer publiceert voor Brussels Airlines.

Integratie

Eurowings heeft de ambitie de derde grootste lagekostenspeler van Europa te worden, na Ryanair en EasyJet. De slechte cijfers kunnen bij Lufthansa intern leiden tot de roep naar een versnelde volledige integratie van Brussels Airlines.

Volgens de huidige afspraken verloopt die integratie geleidelijk, met behoud van het merk Brussels Airlines. Brussel mag de langeafstandsvluchten van Brussels Airlines en Eurowings aansturen, maar verloor de verantwoordelijkheid over de korte afstanden aan het Eurowings-hoofdkwartier in Keulen.

Lemberechts: 'Bij de integratie is ons door Eurowings meer business en omzet beloofd, wat tot jobcreatie in de Belgische activiteiten zou leiden.'

Het compromis maakt een uniforme marketingstrategie zoals bij Ryanair vooralsnog niet mogelijk. Lufthansa beperkt zijn Europese communicatie over zijn submerk Brussels Airlines tot het minimum en zet liever Eurowings in de spotlights, terwijl de Belgische dochter zijn Belgische imago maximaal uitspeelt.

Nieuwe kleuren

Symbolisch: Brussels Airport, de thuishaven van Brussels Airlines, ontving eind vorige maand het eerste korteafstandsvliegtuig van Brussels Airlines dat in de kleuren van Eurowings zal rondvliegen vanuit Brussel. Daarmee is de integratie van het merk Brussels Airlines in Eurowings gestart.

Schermvullende weergave ©REUTERS

De combinatie van fuchsia en hemelsblauw neemt op elk nieuw toestel voor het Europese netwerk de plaats in van het blauw met rode stippen van Brussels Airlines. De nieuwe toestellen blijven wel in België geregistreerd en zullen vliegen met Belgische bemanningsleden.