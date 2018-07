Vakbond: 'Ryanair gaat staking breken'

Dat leidt de Franstalige vakbond af uit het feit dat de luchtvaartmaatschappij op 25 en 26 juli zowat een derde van zijn vluchten van en naar België schrapt . 'Een aantal dat onvoldoende is als je kijkt naar de omvang van de actie', zo klinkt het.

Ryanair schrapt door de staking van het cabinepersoneel op 25 en 26 juli tot 50 van de 160 dagelijkse vluchten van en naar België, goed voor 31 procent. In heel Europa gaat het om 300 van de 2.400 dagelijkse vluchten.

Maar de vakbond denkt dat minstens de helft van de toestellen aan de grond zal blijven. CNE heeft daarover een brief gestuurd naar onder meer de federale overheidsdienst Werk en het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Daarin wordt uitgelegd dat wegens de grote actiebereidheid bij het personeel Ryanair wellicht gedwongen zal worden om in laatste instantie nog vluchten te schrappen. 'Passagiers zullen naar de luchthaven gaan om te horen dat hun vlucht geannuleerd is.'