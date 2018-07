Vakbonden Brussels Airlines verwachten geen doemscenario

De vakbonden kregen van Christina Foerster, de CEO van Brussels Airlines, de volgende stappen van de integratie van de maatschappij in de Eurowings Group te horen. Zij bevestigde nog eens dat Brussels Airlines alle langeafstandsactiviteiten zal aansturen, maar de verantwoordelijkheid over de korte vluchten komt bij de Lufthansa-dochter Eurowings in Keulen te liggen.