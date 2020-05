Vakbonden Swissport 'wachten met bang hart op wat komt'

Bij de bagageafhandelaar Swissport Belgium is een financiële doorlichting van het bedrijf bezig. 'Het management bestudeert alle scenario's om na te gaan of een duurzame toekomst voor de activiteiten mogelijk is.'

Dat deelde het bedrijf vrijdag mee na afloop van een bijzondere ondernemingsraad. Swissport Belgium is actief op Brussels Airport en heeft er Brussels Airlines - dat voor een forse afslanking staat - als belangrijkste klant. Swissport Belgium was zonder de terugval dit jaar al verlieslatend. De voorbije drie jaren boekte het 7 miljoen euro verlies. De directie verwacht tegen eind dit jaar slechts op 40 procent van de capaciteit te draaien, en op 70 tot 80 procent in 2021.

Over eventueel banenverlies werd op de ondernemingsraad niet gesproken. Volgens een vakbond moet het herstelplan eind juni klaar zijn. De ondernemingsraad kwam er op vraag van de vakbonden naar aanleiding van een artikel in De Tijd begin mei over de benarde financiële toestand van Swissport Belgium. Dat bestaat uit de grondafhandelaar Swissport Belgium NV en Swissport Belgium Cleaning NV, de schoonmaakactiviteiten.

We proberen, vooralsnog zonder succes, ook regionale en federale steun te verkrijgen. Thierry Miremont CEO Swissport België

Swissport Belgium benadrukt nog dat sinds het begin van de crisis alle maatregelen genomen werden 'om voldoende liquiditeit te behouden'. Zo werden de betalingen aan Brussels Airport bevroren en is Swissport in overleg om die maatregelen tot eind 2020 te verlengen. Er werd tijdelijke werkloosheid ingevoerd, en de afhandelaar maakt ook gebruik van andere overheidsmaatregelen zoals uitstel van de betaling van sociale bijdragen, roerende voorheffing en btw. 'We proberen, vooralsnog zonder succes, ook regionale en federale steun te verkrijgen', aldus CEO Thierry Miremont.

In een reactie laat vakbondssecretaris Fouad Bougrine (ACLVB) weten bereid te zijn met de directie te overleggen over maatregelen om het bedrijf te redden zoals meer flexibiliteit. 'Maar niet ten koste van alles', klinkt het. 'Ik wacht met een bang hart af wat er nog komen gaat. Veel werknemers hebben al het faillissement van Sabena meegemaakt en vrezen nu in een gelijkaardige nachtmerrie te belanden.'