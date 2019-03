Vakbonden aarzelen over voorakkoord bij Skeyes

De directie en vakbonden bij de luchtverkeersleider Skeyes (ex-Belgocontrol) hebben dinsdag een voorakkoord bereikt over de 25 eisen die de christelijke bond ACV begin februari indiende. Dat bevestigt de woordvoerder van Skeyes.

De directie deed de bonden verschillende beloftes. Voor het meest delicate punt, de nachtshifts, zou een bemiddelaar worden aangesteld. In ruil zouden de bonden alle acties stopzetten.

Gijzeling

Voorlopig is de sociale onrust in de verkeerstoren dus nog niet weg. De luchtverkeersleiders voerden dit jaar al dertien dagen actie uit protest tegen de hoge werkdruk, de vele aansluitende shifts en het gebrek aan personeel, wat de veiligheid volgens hen in het gedrang brengt.