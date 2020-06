Vakbonden en directie Brussels Airlines finaliseren sociaal akkoord

Het sociaal akkoord bij de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is bijna rond. Vermoedelijk wordt dinsdag beslist over het jobverlies en de looninlevering.

Door de economische impact van de coronacrisis moet Brussels Airlines herstructureren. De directie wil 1.000 banen schrappen, een kwart van alle jobs. Maar allicht is dat niet voldoende om de vliegmaatschappij te redden. Daarom moet het overblijvende personeel wellicht loon inleveren.

De vakbonden zetten zo veel mogelijk in op vrijwillige vertrekken, om ontslagen te vermijden. 'Tientallen mensen hebben de bonden al laten weten dat ze het bedrijf willen verlaten. Of het er honderden zullen zijn, weet ik niet,' zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB. Hoeveel mensen effectief vrijwillig opstappen, moet binnen twee à drie weken duidelijk zijn.

Loon inleveren

Voor een sociaal plan moet er geld zijn. Anita Van Hoof Secretaris socialistische vakbond BBTK

'De onderhandelingen gaan over looninlevering, nieuwe arbeidsvoorwaarden en gunstige voorwaarden voor wie vertrekt of met pensioen gaat', zegt Anita Van Hoof van de socialistische vakbond BBTK. 'Maar alles hangt sterk af van de personeelscategorie. De piloten moeten bijvoorbeeld meer inleveren dan het grondpersoneel.'

De voorbije zijn al voorakkoorden bereikt over het grondpersoneel. De vakbonden hopen dat er dinsdag ook voorakkoorden zijn voor het cabinepersoneel en de piloten. 'Zolang er niets getekend is, kan ik daar weinig meer over vertellen', zegt Van Hoof.

Lufthansa

Een akkoord over de herstructurering is nog geen garantie dat Brussels Airlines gered is. 'Veel zal afhangen van wat donderdag in Duitsland gebeurt', zegt Van Hoof. Dan stemmen de aandeelhouders van het moederbedrijf Lufthansa over het Duitse reddingsplan van 9 miljard euro. CEO Carsten Spohr was 'niet zeker van de goedkeuring', bleek het afgelopen weekend. De belangrijke minderheidsaandeelhouder Heinz Hermann Thiele verzet zich tegen dat reddingspakket, en ook investeerders zouden zich vragen stellen. Maandag zakte het aandeel Lufthansa even met 9 procent. Bij de slotbel bleef het verlies beperkt tot 3 procent.

290 miljoen Staatssteun Brussels Airlines wacht nog steeds op 290 à 390 miljoen euro staatssteun.

'We gaan niet alle collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekenen', zegt Van Hoof. 'De principeakkoorden met de grote lijnen zullen we ondertekenen, op voorwaarde dat er financiering komt van Lufthansa en de Belgische overheid. Voor een sociaal plan moet er geld zijn.'

Cashpositie

Dat Brussels Airlines in geldnood zit, is geen geheim. De luchtvaartmaatschappij vraagt 290 à 390 miljoen euro staatssteun. Hoewel dat een van de heetste politieke dossiers van het moment is, raakte het de voorbije weken wat op de achtergrond. 'Het mag duidelijk zijn dat de financiering binnenkort niet meer uit te stellen is', zegt Van Hoof. 'Maar van de Belgische regering horen we niets meer.'

Schermvullende weergave Brussels Airlines-CEO Dieter Vranckx. ©Photo News

Brussels Airlines-CEO Dieter Vranckx hield altijd vol dat zijn bedrijf nog cash had tot eind mei. 'Intussen is dat veranderd in 'eind juni', maar er is weinig transparantie', zegt Van Hoof. Waar dat geld vandaan komt, weet ze niet. Mogelijk is er betalingsuitstel gevraagd aan schuldeisers.

Opnieuw vliegen

Intussen krabbelt het toerisme voorzichtig recht. 'Sinds een week kunnen we weer vliegen', zegt Brussels Airlines-woordvoerster Maaike Andries. 'Er zijn nu zeven vliegtuigen actief, aan het einde van de week komen daar nog zes bij.' Het vluchtenschema beslaat slechts 15 procent van de normale capaciteit. Tegen het einde van de zomer moet dat 30 procent worden.