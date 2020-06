Vakbonden gechoqueerd over failliet Swissport

'We zijn gechoqueerd. De mensen wisten dat er iets moest gebeuren. Maar dit hadden we niet zien aankomen.' Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB reageert verslagen op het aangekondigde faillissement bij Swissport Belgium. De afhandelaar kondigde maandag op een bijzondere ondernemingsraad aan dat bijna 1.500 mensen in de grondafhandelings- en schoonmaakdiensten hun job dreigen te verliezen.