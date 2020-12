Vakbonden juridisch ten strijde tegen Ryanair

De christelijke vakbonden ACV en CSC trekken naar het arbeidsauditoraat omdat de lagekostenmaatschappij Ryanair volgens hen de wet-Renault over collectieve ontslagen niet respecteert.

De Ierse luchtvaartmaatschappij maakte deze zomer bekend dat ze 44 piloten en 40 stewards en stewardessen die in België gebaseerd zijn, wil ontslaan. Dat gebeurde nadat Ryanair bot had gevangen met zijn oproep aan het in België gebaseerde personeel om loonsverlagingen te aanvaarden. Het aantal banen dat geschrapt zou worden, werd vervolgens verdubbeld tot 172. Ryanair stelt in ons land iets meer dan 500 mensen te werk, van wie het merendeel op de luchthaven van Charleroi.

Sinds enkele maanden lopen over het sociaal plan gesprekken met de vakbonden in het kader van de wet-Renault over collectieve ontslagen. Volgens de bonden heeft Ryanair eenzijdig beslist de eerste fase van de Renault-procedure af te sluiten. Dat kan volgens hen niet door de beugel. Ze hebben hun advocaat gemandateerd om de zaak voor het arbeidsauditoraat te brengen voor het niet-respecteren van de Renault-procedure.

Het arbeidsauditoraat vertegenwoordigt het openbaar ministerie in materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank vallen. Bij een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat tegen de overtreder op als openbare aanklager. Dat gebeurt voor de correctionele rechtbank.

Onbeantwoorde vragen

'Sinds de aankondiging van het sociaal plan deze zomer heeft Ryanair het aantal ontslagen tot twee keer toe verhoogd. Het heeft geen enkele vraag beantwoord over zijn businessplan voor België', stelt Hans Elsen (ACV Puls). 'We weten enkel dat het volgende zomer zeven tot elf vliegtuigen in Charleroi wil behouden en twee in Brussel. Het verschil tussen zeven en elf vliegtuigen is enorm.' Voor de coronacrisis had Ryanair 17 vliegtuigen in Charleroi en vier in Brussel. ‘De directie zegt ook dat de loonkosten in België de hoogste zijn in haar netwerk, maar ze bewijst dat niet.’

Het is ongezien dat een bedrijf na vier maanden onderhandelen de details van zijn plan nog niet op een rij heeft gezet en meegedeeld. Hans Elsen Secretaris ACV Puls

De vakbondsman zegt dat hij al aan de onderhandelingstafel heeft gezeten bij een veertigtal collectieve ontslagen, maar dat ‘het ongezien is dat een bedrijf na vier maanden onderhandelen de details van zijn plan nog niet op een rij heeft gezet en meegedeeld’.

Ryanair kan in principe 30 dagen na het afsluiten van de eerste fase van de Renault-procedure overgaan tot ontslagen. In Wallonië werd die periode met 30 dagen verlengd, maar in Vlaanderen niet. Voor Zaventem vervalt die periode op 23 december, in Charleroi op 22 januari.

Coronacrisis

Net als andere luchtvaartmaatschappijen lijdt Ryanair zwaar onder de coronacrisis. Tussen half maart en eind juni bleven alle vliegtuigen van het bedrijf aan de grond staan. Daardoor boekte de Ierse lagekostenspeler voor het eerst in 30 jaar verlies in het cruciale zomerseizoen. De maatschappij ging van maart tot en met september bijna 200 miljoen euro in het rood, tegenover een winst van meer dan 1 miljard euro het jaar voordien. De omzet stortte tijdens die periode in van 5,4 miljard euro naar nog geen 1,2 miljard.