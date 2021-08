Vakbonden voeren druk op directie Brussels Airlines op

De onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden van de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines over de werkdrukverlaging lopen niet van een leien dakje. De socialistische, liberale en christelijke vakbonden riepen woensdag op om over te gaan tot stiptheidsacties.

De vakbonden vinden dat de voorstellen van de directie om de werkdruk bij het cabinepersoneel te verlagen niet ver genoeg gaan. Zo wil de directie de zwaarste 'flight pairings', de combinatie van opeenvolgende vluchten door één crew, beperken tot één per maand. Het is ook de bedoeling het personeelsbestand op te trekken met 20 voltijdse equivalenten. Dat zou gebeuren door personeel dat halftijds aan de slag is en aangegeven heeft voltijds te willen werken, fulltime in dienst te nemen voor onbeperkte tijd.