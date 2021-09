Van IJspaleis tot Airpod: het miljardenparcours van Asco-koper Michael Tojner

De Oostenrijker Michael Tojner werd steenrijk als leverancier van de batterijen van Apples Airpods en met investeringen in de gokindustrie. Nu zijn bedrijf Montana Aerospace het Zaventemse Asco overneemt, krikt de serieondernemer ook zijn ambities in de Europese luchtvaartindustrie op.

Niet dat de 55-jarige Tojner ooit een groot geheim maakte van zijn luchtvaartambities. Toen zijn industriële holding Montana Tech Components in mei de luchtvaartdochter Montana Aerospace naar de beurs bracht, stond in de documenten voor die operatie te lezen dat het aasde op een Belgisch doelwit met een omzet van zo'n 200 miljoen euro. Net de omzet waarop Asco eind vorig jaar afklokte.

Met de Asco-deal bevestigt Tojner dat hij een sleutelrol wil spelen in de consolidatie van de luchtvaartsector . Toch liggen de roots van de Oostenrijker allesbehalve in de luchtvaart. 'Eigenlijk vormt roomijs de basis van mijn zakenleven', gaf de ondernemer vorig jaar verrassend mee aan het zakenblad Forbes.

Tojners carrière begon in de jaren 90 in het Weense Schloss Schönbrunn. Als jonge rechtenstudent had hij het voor elkaar gekregen dat hij een ijszaak kon starten in het voormalige zomerslot van de Habsburgse dynastie. Meteen had Tojner, nog maar een twintiger, de smaak te pakken. Tojner startte een postorderbedrijf dat keukenrobotten verdeelde in Hongarije, opende een nachtclub en groeide uit tot een belangrijke vastgoedinvesteerder.