Vanaf dinsdag stiptheidsacties op luchthaven Zaventem

De acties, die van 8 uur tot 9 uur zullen lopen, komen er nadat de onderhandelingen tussen de bediendenbonden van Swissport en de directie maandagavond op niets zijn uitgedraaid. De bediendenbonden hadden vorige week al met acties gedreigd als de directie tegen maandag geen aanwervingsplan zou voorstellen. Het personeel van de bagage-afhandelaar mort al geruime tijd over chronische onderbemanning.

Maar volgens in een gezamenlijke mededeilng hebben ACV Plus, ACLVB en BBTK laten verstaan dat de directie maandagavond geen voorstellen op tafel kon leggen. Daardoor nu dus wordt overgegaan tot stiptheidsacties. Die gaan dinsdag van start, en dreigen tot vertraging te leiden.

'Deze onderbemanning dreigt de veiligheid van de passagiers en de gezondheid van de werknemers in het gedrang te brengen', zegt Hans Elsen van ACV Plus over de situatie. 'Om de passagiers zo min mogelijk te treffen, vinden er vanaf dinsdag stiptheidsacties plaats.' De bonden hebben ook beslist om de discussies met de directie te stoppen en een beroep te doen op een bemiddelaar van het ministerie.