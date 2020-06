Vele honderden vluchten van en naar Peking geschrapt

De heropflakkering van het virus in Peking, waar ook alle scholen dicht gingen, steekt stokken in de wielen van de sterke heropleving van de binnenlandse reismarkt. Want terwijl er strenge restricties blijven op internationaal luchtverkeer, hadden de Chinese luchtvaartmaatschappijen de capaciteit weer terug opgetrokken op binnenlandse routes.