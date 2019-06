Verbinding Oostende-Moskou al na drie maanden geschrapt

De luchthaven van Oostende hoopt dat de luchtvaartmaatschappij Podeba in oktober terugkeert.

De Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda trekt eind deze maand minstens tijdelijk een streep onder de verbinding Oostende-Moskou. De route was pas begin maart opgestart. De luchthaven van Oostende, die het nieuws vrijdag bekendmaakte, hoopt dat de maatschappij in oktober terugkeert.

Pobeda, een lagekostenmaatschappij die deel uitmaakt van de bekende Russische maatschappij Aeroflot, vloog sinds 7 maart tussen Oostende en de luchthaven van Vnukovo, op een dertigtal kilometer van de Russische hoofdstad Moskou. Gestart met drie vluchten per week, werd de frequentie nadien teruggebracht tot twee per week.

Ondanks 'een zeer succesvolle start met telkens een sterke bezettingsgraad per vlucht', dixit de luchthaven, wordt de route eind deze maand helemaal stopgezet.

'Verrassing'

De luchthaven werd donderdagavond pas van de beslissing op de hoogte gebracht, zegt woordvoerster Vanessa Flamez. En dat was toch wel een verrassing, geeft ze toe. 'We wisten van in het begin dat de frequentie in de zomer lager zou liggen, maar we rekenden op één of twee vluchten per week', en dus niet op een volledige stopzetting.

Pobeda geeft volgens Flamez aan dat de ticketverkoop voor de zomermaanden tegenviel. Russen zouden eerder naar zonnige oorden willen trekken, dan op citytrip gaan naar bijvoorbeeld Brugge.

Beter dan verwacht

De luchthaven hoopt dat de schrapping van de route tijdelijk is en dat de verbinding terugkeert na de zomer. 'Pobeda heeft aangegeven dat ze inzetten op de herfst en de lente, dus we hopen dat we ze vanaf oktober weer kunnen verwelkomen', klinkt het. Zekerheid daarover is er nog niet, maar de luchthavenwoordvoerster benadrukt dat de route beter scoorde dan verwacht, 'met op een bepaald moment een bezettingsgraad van meer dan 80 procent'.