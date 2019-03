‘Verongelukte Boeing had dag eerder identiek probleem'

De Boeing 737 Max 8 van Lion Air stortte op 29 oktober neer in omstandigheden die zeer gelijkaardig zijn aan de recente crash van eenzelfde type toestel in Ethiopië.

Het onderzoek van de Indonesische autoriteiten loopt nog, maar Bloomberg vernam van twee onderzoekers dat er een dag voor de crash een ernstig incident had plaatsgevonden met hetzelfde toestel. Een ramp werd alleen vermeden dankzij de tussenkomst van een piloot zonder dienst die als passagier in het toestel zat.

De man maakte de correcte diagnose en adviseerde de bemanning om een slecht functionerend vluchtcontrolesysteem uit te schakelen. Toen zich een dag later een gelijkaardig probleem voordeed, waren de gevolgen wel fataal: de jet stortte neer in de Javazee, waarbij alle 189 passagiers om het leven kwamen.

De aanwezigheid van de derde piloot in het toestel werd niet vermeld in een rapport dat de Indonesische luchtvaartautoriteit eind november publiceerde. Het rapport zei wel dat het toestel al eerder problemen had gehad en niet behoorlijk was hersteld.