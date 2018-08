Verzoener kan staking Ryanair niet afwenden

De geplande staking van de Ryanair-piloten op vrijdag 10 augustus in ons land gaat gewoon door, zegt BBTK-secretaris Anita Van Hoof.

Volgens Van Hoof kwamen er van de Ryanair-directie geen toezeggingen over het respecteren van het Belgisch arbeidsrecht of het erkennen van een syndicale delegatie in het bedrijf. 'Ik heb de indruk dat ze alles op de lange baan willen schuiven', zegt de BBTK-secretaris.