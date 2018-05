Verzoeningsoverleg Brussels Airlines verloopt stroef

De bonden waren niet te vinden voor een bijkomende vergoeding van drie procent in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan, ook wel een flexibel loonpakket genoemd, en zes extra verlofdagen voor zestigplussers. Er werd een tweede voorstel gedaan aan de piloten, maar over de inhoud is nog niets geweten. Maandagnamiddag wordt verder gepraat.