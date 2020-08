Virgin Galactic en Rolls-Royce bouwen nieuwe Concorde

Het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson en de Britse motorenbouwer Rolls-Royce gaan samen de opvolger ontwikkelen van de Concorde. Met het nieuwe supersonische passagiersvliegtuig zou je in anderhalf uur van Londen naar New York kunnen vliegen.

Dat Virgin Galactic hiervoor in zee gaat met Rolls-Royce hoeft niet te verbazen. De Britse groep ontwikkelde in de jaren zestig ook de motoren voor wat tot dusver nog altijd het enige supersonische passagiersvliegtuig was: de Concorde.