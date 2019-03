Vlaanderen op laatste nippertje uit race Brussels Airport gekieperd

De Vlaamse publieke investeringsmaatschappij PMV is, op vraag van de verkoper Macquarie, in de laatste rechte lijn uit het biedconsortium met APG, QIC en Swiss Life gehaald. Dat vernam De Tijd.

Het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en de verzekeraar Swiss Life kopen het belang (36%) van de Australische investeringsgroep Macquarie in het kapitaal van Brussels Airport. Het trio haalde het van het Canadese pensioenfonds Omers en van een consortium van het Nederlandse pensioenfonds PGGM, zijn Canadese sectorgenoot Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) en de Belgische verzekeraar AG (Ageas).

Toen de deal vrijdagavond bekend raakte, viel meteen op dat er een grote afwezige was: PMV. De Vlaamse publieke investeringsmaatschappij maakte lang deel uit van het consortium dat de buit uiteindelijk binnenhaalde (samen met APG, QIC én Swiss Life). Maar niet meer in money time.

Volgens onze informatie heeft PMV vorige donderdag samen met de drie andere partijen een bindend bod ingediend op de Macquarie-aandelen. Maar de Vlaamse publieke investeerder is daarna uit het consortium gestapt/gehaald op vraag van verkoper Macquarie. Die wou met het oog op de vernieuwing van de licentie van de luchthaven - een federale aangelegenheid - liever geen regionale speler aan boord. De vrees van Macquarie is dat dat het communautair vuur dreigde op te poken.

PMV wil geen commentaar kwijt over het dossier.

Forse prijs

Volgens onze informatie strijkt Macquarie 2,2 miljard euro op voor zijn participatie. Dat waardeert 100 procent van Brussels Airport op 6,1 miljard. Rekening houdend met schulden schommelt de waardering - de ondernemingswaarde (kapitaal plus schulden) in het financieel jargon - rond 7,5 miljard.

Dat komt overeen met bijna 23 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Brussels Airport over het boekjaar 2018 (330 miljoen euro). Dat is in lijn met recente vergelijkbare deals, waarbij luchthavens gewaardeerd werden tegen 20 keer hun brutobedrijfswinst en soms zelfs meer.