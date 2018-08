Vlaanderen zet zinnen op Brussels Airport

De Vlaamse regering overweegt via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV mee te dingen naar een belang in Brussels Airport. De Vlaamse interesse ligt communautair gevoelig.

Brussels Airport is in handen van de federale overheid (25% + 1 aandeel), het Canadese Pensioenfonds OTPP (39%) en Macquarie (36%). De Australische investeringsgroep wil haar participatie verkopen. De verwachting is dat het verkoopproces in het najaar wordt opgestart.

Buitenlandse pensioen- en infrastructuurfondsen en verzekeraars tonen interesse, maar ook institutionele beleggers uit eigen land. Op zoek naar rendement en een betere spreiding van hun portefeuille smullen zulke beleggers van dat soort infrastructuurprojecten.

Consortia

In de wandelgangen worden al volop plannen gesmeed om consortia samen te stellen, vernam De Tijd. Onder meer de Canadese pensioenfondsen OMERS, Canada Pension Plan en CDPQ zouden op het dossier werken, net als hun Nederlandse sectorgenoten APG en PGGM en de verzekeraar Allianz. Er zou ook Chinese interesse zijn. Maar dat ligt gevoelig voor een strategisch actief als de luchthaven.

Het is belangrijk dat er een Belgische link is. Bron bij het dossier

Aan Belgische zijde gaan de namen van de verzekeraars AG, Ethias en Belfius Insurance over de tongen, net als die van PMV, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid.

De kans is reëel dat de voorkeur uitgaat naar een consortium met een Belgische of Vlaamse kandidaat in de hoop een streepje voor te hebben in het dossier. ‘Het is belangrijk dat er een Belgische link is’, zegt een goedgeplaatste bron.

De interesse van de Vlaamse regering via PMV is niet onlogisch. Ze ziet zo een kans om een vinger in de pap te hebben in het bestuur van de strategisch belangrijke luchthaven, na de haven van Antwerpen de belangrijkste groeipool van het land.

Politiek gevoelig

Brussels Airport ligt in Vlaanderen, maar wordt beschouwd als een nationale luchthaven. Dat Vlaanderen via PMV meedingt naar een deel van het Macquarie-belang is symbolisch, maar ligt politiek gevoelig.

De vliegroutes rond Zaventem vormen al jaren een communautaire splinterbom, vooral sinds het Brussels Gewest strikte normen invoerde om de geluidsoverlast boven de hoofdstad te verminderen. Dat leidde al tot hoog oplopende ruzies met Vlaanderen. Het Waals Gewest investeert dan weer fors in de luchthavens van Charleroi en Luik, twee concurrenten van Zaventem. Het is dan ook de vraag of de MR van premier Charles Michel bereid is om een Vlaamse instap - hoe beperkt die ook wordt - te steunen.

Prijs

Dat er consortia worden gevormd, heeft alles te maken met de omvang van het dossier. De prijs om Macquarie in Brussels Airport te vervangen ligt hoog: op basis van andere Europese luchtvaartdossiers is sprake van 1,5 tot 2 miljard euro.

Bij recente vergelijkbare deals werden luchthavens gewaardeerd tussen tot 20 keer hun brutobedrijfswinst (ebitda) en soms zelfs meer. De luchthaven van Kopenhagen kreeg bij een transactie vorig jaar een waardering van 13 keer de ebitda, maar voor Leeds-Bradford was dat 26,5 keer en voor Nice in 2016 ongeveer 20 keer.

Brussels Airport boekte 309 miljoen euro ebitda en zou tegen 20 keer de ebitda dus goed kunnen zijn voor een ondernemingswaarde (schulden incluis) van 6 miljard. Trek daar de nettoschuld af (naar verluidt rond 1,5 miljard) en er blijft zo’n 4,5 miljard euro aandelenwaarde over. De 36 procent van Macquarie is - tegen die weliswaar theoretische prijs - dus ongeveer 1,5 miljard euro waard.

Toen Macquarie in 2004 in Brussels Airport stapte, kocht het 70 procent van de luchthaven voor 735 miljoen euro. Het verdiende dat al ruim terug via de gulle dividenden van de luchthaven en via de verkoop van 39 procent van Brussels Airport aan OTPP in 2011. Dat bracht de Australiërs toen naar verluidt 750 miljoen euro op.

Dividendmachine

De groei van Brussels Airport kan investeerders doen watertanden. Bij de instap van Macquarie in 2004 ontving Zaventem 15,6 miljoen passagiers. Vorig jaar telde de luchthaven 24,8 miljoen passagiers en alles wijst op een verdere groei.

552 miljoen Vorig jaar draaide de luchthaven een omzet van 552 miljoen euro.

In 2004 bedroeg de omzet van de luchthaven 304 miljoen euro en de ebitda 136 miljoen. Vorig jaar was dat respectievelijk 552 miljoen en 309 miljoen euro. Brussels Airport houdt dus van elke 10 euro die in de kassa komt, bruto bijna 6 euro winst over.