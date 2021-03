Vlieggegevens passagiers Brussels Airlines gehackt

Door een datahack bij de IT-operator Sita zijn vlieggegevens van honderdduizenden passagiers in verkeerde handen beland. Daar zitten ook passagiers van Brussels Airlines bij.

Vrijdag raakte bekend dat Sita op 24 februari het slachtoffer werd van een grootschalige hackoperatie. 'Het ging om een erg complex uitgevoerde aanval', laat het bedrijf weten. 'We hebben snel gereageerd en gerichte inperkingsmaatregelen genomen.'

Ook Lufthansa is getroffen door de hack. De hackers zouden zich toegang hebben verschaft tot de gegevens van de klanten van Miles & More, het getrouwheidsprogramma van Lufthansa. Ze zouden onder meer het nummer van de Miles & More-kaart, het statusniveau van de klant en soms zelfs de naam van reizigers achterhaald hebben.

Brussels Airlines

Lufthansa laat vrijdag weten dat zowat 1,35 miljoen passagiers van Miles and More getroffen zijn. Ook passagiers van Brussels Airlines doen een beroep op Miles & More. Het Duitse moederbedrijf bevestigt aan De Tijd dat gegevens van passagiers van Brussels Airlines gehackt zijn.